Alexia Rivas Instagram Alexia y Alfonso, por fin juntos Y no lo decimos porque hayan estado separados, sino porque la pareja parece haber encontrado, al fin, el momento para presumir de amor. Alexia ha sido la primera en gritarlo a los cuatro vientos en Instagram con una 'historia' en Instagram: "Nada más importa", ha escrito junto a la imagen en la que salen abrazándose sentados en el césped. ¡Qué tiernos!

Ver esta publicación en Instagram MONDAY 🏃🏽‍♀️💪🏼🧘🏻‍♀️ @bornlivingyoga Código 10%: BORNANABEL 📲👏🏻 Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) el 8 Jun, 2020 a las 11:04 PDT Anabel Pantoja, ajena a las críticas La sobrina de la tonadillera ha cosechado un gran éxito en las redes sociales durante el confinamiento por darle naturalidad a las pocas ganas que hemos tenido todos de hacer deporte y las muchas ganas que hemos tenido de comer, pero eso no ha impedido que sus haters sigan poniéndola a parir. ¿La última? Que si parece que tiene bigote en su última publicación o que se le marca mucho la ropa interior. ¡Vaya preocupaciones tienen algunos! A ella lo mismo le da, porque no ha contestado a nadie...

Ver esta publicación en Instagram “Por ahí se dice que soy un bombón...”🎶 Y si no se dice me da igual por que ya me lo digo yo😂❤️ Una publicación compartida de ANITA MATAMOROS (@_anitamatamoros) el 8 Jun, 2020 a las 5:22 PDT Anita Matamoros: a ella 'plin' ¿Que su madre le dice a su padre que no tiene buena relación con su hija? Bueno. ¿Que su padre asegura sentirse una "mierda de padre"? Pues vale. Eso es lo que le debe de parecer a Anita la trifulca familiar televisada este fin de semana, porque la joven parece más preocupada en autollamarse "bombón" sin importarle los cuchillos que están volando. A ella 'plin'...

Ver esta publicación en Instagram Family portrait by @papowaisman Una publicación compartida de Pelayo Díaz (@pelayodiaz) el 8 Jun, 2020 a las 6:07 PDT Pelayo y su foto familiar El influencer de moda ha aprovechado estos días para hacerse fotos con su marido y su perro y presumir, así, de familia idílica. ¿Y el bebé para cuándo? Según dijeron, ya se han puesto manos a la obra... ¡Qué ganas de verles ampliar la familia!

Ver esta publicación en Instagram Atrapada en un domingo por la tarde . #vamosaporlasemana #bienderayas #findesbonitos #Duero #postalesdelEste #slowlife Una publicación compartida de Sara Carbonero (@saracarbonero) el 8 Jun, 2020 a las 7:36 PDT El mejor plan de Sara Carbonero Si hay un plan que apetece con la llegada del calor es tumbarse al sol y ver la vida pasar, y eso es lo que ha hecho Sara Carbonero este fin de semana: "Atrapada en un domingo por la tarde", escribía junto a su publicación al empezar la semana, y es que los lunes son duros por tener que rememorar lo tranquilos que estábamos el finde...

