2 Ver esta publicación en Instagram Besa como quieras vivir. 🖤 Una publicación compartida de Diego M. Flores (@diegomatflo) el 12 Jun, 2020 a las 8:11 PDT Diego Matamoros se come a besos a Carla.El hijo del colaborador de 'Sálvame' parece estar ilusionadísimo con su nueva novia, Carla Barber, y no duda en presumir de su amor constantemente en las redes sociales.

3 Ver esta publicación en Instagram El manual- Anuel. Una publicación compartida de Alba (@albadiazmartin) el 13 Jun, 2020 a las 7:15 PDT Alba Díaz presume de cuerpazo.La temporada de baño ha llegado, aunque para muchos afortunados dura todo el año, y las famosas ya lucen tipines en bikini... ¡Qué envidia de la buena, Alba!

4 Ver esta publicación en Instagram Girls night outttt 🍾💄👯‍♀️💘 #lastfriday Una publicación compartida de Tamara Falcó (@tamara_falco) el 13 Jun, 2020 a las 3:10 PDT Tamara Falcó, de noche de chicas.La diseñadora ha compartido con sus seguidores su planazo de finde: ¡Noche de chicas!

5 Ver esta publicación en Instagram FELIZ CUMPLE AMIGA MÍA!! 🎈🎂🎁🎉🍾🥂🍭🎊🌷⚡️🚀 Por muchos años más a tu vera❤️ @cayetanagc 🥰🥰🥰 Una publicación compartida de Paz Vega (@pazvegaofficial) el 13 Jun, 2020 a las 8:32 PDT Paz Vega celebra el cumpleaños de Cayetana Guillén Cuervo.La actriz ha compartido esta bonita imagen de ambas para felicitar a la que es su gran amiga y compañera de profesión. "Por muchos años más a tu vera", le ha escrito.

6 Ver esta publicación en Instagram Objetivo: pasar todas las etapas pandemias y situaciones a tu vera ... 🖤 @omar_sancheze33 🏄🏿‍♂️ Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) el 11 Jun, 2020 a las 12:05 PDT Anabel Pantoja se pone tierna con su chico.La colaboradora de 'Sálvame' ha pasado la cuarentena con Omar y están a punto de darse el 'sí, quiero' y es, probablemente, cuando más se ha dado cuenta de que lo quiere todo con él. ¡Qué tiernos!

10 Ver esta publicación en Instagram She’s back to red ❤️ Una publicación compartida de BELLA (@bellathorne) el 9 Jun, 2020 a las 11:01 PDT Bella Thorne, de nuevo con su pelo natural La actriz ha dejado atrás el pelo rubio con mechas que llevaba de un tiempo a esta parte y ha recuperado su pelirrojo natural. Y es que echábamos de menos su melena cobriza y más después de haberla visto con el pelo de varios colores (entre ellos un horrible verde) que en nuestra opinión, no le quedaban tan bien como el suyo.

14 Ver esta publicación en Instagram ¿Calipo de fresa o lima? Una publicación compartida de SofiaEllar (@sofiaellar) el 11 Jun, 2020 a las 5:23 PDT Sofía Ellar, con ganas de helado Y es que la cantante es otra de las famosas que no puede evitar tener muchas ganas de verano y de helados o polos. Con un bañador color coral sin tirantes, Sofía pregunta a sus seguidores por sus helados favoritos.

15 Ver esta publicación en Instagram 🌙🤍 Una publicación compartida de Alexia Rivas (@alexiaarivas) el 10 Jun, 2020 a las 2:20 PDT Alexia Rivas presume de tipazo La novia de Alfonso Merlos está encantada con su cuerpo y por eso no duda en posar cual modelo en el jardín de la casa de su chico. Delante de la piscina, la joven periodista se marca una sesión de fotos en bikini dejando claro que como modelo no le iría nada mal.

16 Ver esta publicación en Instagram Todo el día en la cocina de la vida... 😜 Una publicación compartida de Aviles (@jose_antonio_aviles) el 9 Jun, 2020 a las 2:00 PDT José Antonio Avilés y su café 'con postureo' El ex superviviente está encantado con el tipín que se le ha quedado tras su participación en el reality y posa ligerito de ropa, mientras se toma un café sentado en la encimera de su cocina. "Todo el día en la cocina de la vida...", comenta Avilés.

17 Ver esta publicación en Instagram Happy Birthday to my King Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 8 Jun, 2020 a las 12:46 PDT Kim Kardashian, ¿quién dijo rumores de crisis? La celebrity ha compartido una imagen y una felicitación muy especial, dando al traste todos los rumores de crisis con su marido, Kanye West. Kim ha felicitado al rapero por su 43 cumpleaños. "Feliz cumpleaños a mi Rey", escribe junto a la romántica imagen.

18 Ver esta publicación en Instagram Nunca dejes todo por amor Una publicación compartida de ADARA MOLINERO (@adara_molinero) el 9 Jun, 2020 a las 1:26 PDT Adara y su enigmático mensaje Justo el mismo día que deja la casa de Madrid en la que vivía con Ginamarco para regresar a Palma de Mallorca, Adara publica un enigmático mensaje. “Nunca dejes todo por amor”, escribe junto a un foto en la que la postura también resulta algo extraña.

20 Instagram Andrea Duro Andrea Duro vuelve al trabajo con Juan Betancourt La actriz no puede estar más feliz. Tras el parón laboral provocado por el confinamiento, por fin regresa al trabajo y lo hace además junto a su chico, Juan Betancourt con quien ya lleva un año de amor.“Mi cara de felicidad por mi vuelta al trabajo. Trabajar con Juan Betancourtt me hace muy feliz también (nunca posaré cómo él, eso lo tengo claro)”, escribía junto a una foto en brazos de su novio.

23 Ver esta publicación en Instagram Hoy después de mucho tiempo te paseé, y te vi despertando bella como siempre Sevilla mía... #fase3 Una publicación compartida de Eva Gonzalez (@evagonzalezoficial) el 8 Jun, 2020 a las 12:59 PDT Eva González disfruta de su Sevilla en la Fase 3 Aprovechando que Andalucía comenzaba la Fase 3 de la desescalada, la presentadora ha visitado la capital hispalense y ha compartido una imagen de la Torre del Oro con su seguidores. "Hoy después de mucho tiempo te paseé, y te vi despertando bella como siempre Sevilla mía", escribe.

25 Alexia Rivas Instagram Alexia y Alfonso, por fin juntos Y no lo decimos porque hayan estado separados, sino porque la pareja parece haber encontrado, al fin, el momento para presumir de amor. Alexia ha sido la primera en gritarlo a los cuatro vientos en Instagram con una 'historia' en Instagram: "Nada más importa", ha escrito junto a la imagen en la que salen abrazándose sentados en el césped. ¡Qué tiernos!

26 Ver esta publicación en Instagram MONDAY 🏃🏽‍♀️💪🏼🧘🏻‍♀️ @bornlivingyoga Código 10%: BORNANABEL 📲👏🏻 Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) el 8 Jun, 2020 a las 11:04 PDT Anabel Pantoja, ajena a las críticas La sobrina de la tonadillera ha cosechado un gran éxito en las redes sociales durante el confinamiento por darle naturalidad a las pocas ganas que hemos tenido todos de hacer deporte y las muchas ganas que hemos tenido de comer, pero eso no ha impedido que sus haters sigan poniéndola a parir. ¿La última? Que si parece que tiene bigote en su última publicación o que se le marca mucho la ropa interior. ¡Vaya preocupaciones tienen algunos! A ella lo mismo le da, porque no ha contestado a nadie...

28 Ver esta publicación en Instagram “Por ahí se dice que soy un bombón...”🎶 Y si no se dice me da igual por que ya me lo digo yo😂❤️ Una publicación compartida de ANITA MATAMOROS (@_anitamatamoros) el 8 Jun, 2020 a las 5:22 PDT Anita Matamoros: a ella 'plin' ¿Que su madre le dice a su padre que no tiene buena relación con su hija? Bueno. ¿Que su padre asegura sentirse una "mierda de padre"? Pues vale. Eso es lo que le debe de parecer a Anita la trifulca familiar televisada este fin de semana, porque la joven parece más preocupada en autollamarse "bombón" sin importarle los cuchillos que están volando. A ella 'plin'...

29 Ver esta publicación en Instagram Family portrait by @papowaisman Una publicación compartida de Pelayo Díaz (@pelayodiaz) el 8 Jun, 2020 a las 6:07 PDT Pelayo y su foto familiar El influencer de moda ha aprovechado estos días para hacerse fotos con su marido y su perro y presumir, así, de familia idílica. ¿Y el bebé para cuándo? Según dijeron, ya se han puesto manos a la obra... ¡Qué ganas de verles ampliar la familia!

30 Ver esta publicación en Instagram Atrapada en un domingo por la tarde . #vamosaporlasemana #bienderayas #findesbonitos #Duero #postalesdelEste #slowlife Una publicación compartida de Sara Carbonero (@saracarbonero) el 8 Jun, 2020 a las 7:36 PDT El mejor plan de Sara Carbonero Si hay un plan que apetece con la llegada del calor es tumbarse al sol y ver la vida pasar, y eso es lo que ha hecho Sara Carbonero este fin de semana: "Atrapada en un domingo por la tarde", escribía junto a su publicación al empezar la semana, y es que los lunes son duros por tener que rememorar lo tranquilos que estábamos el finde...

