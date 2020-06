Ver esta publicación en Instagram 🌙🤍 Una publicación compartida de Alexia Rivas (@alexiaarivas) el 10 Jun, 2020 a las 2:20 PDT Alexia Rivas presume de tipazo La novia de Alfonso Merlos está encantada con su cuerpo y por eso no duda en posar cual modelo en el jardín de la casa de su chico. Delante de la piscina, la joven periodista se marca una sesión de fotos en bikini dejando claro que como modelo no le iría nada mal.

Ver esta publicación en Instagram Nunca dejes todo por amor Una publicación compartida de ADARA MOLINERO (@adara_molinero) el 9 Jun, 2020 a las 1:26 PDT Adara y su enigmático mensaje Justo el mismo día que deja la casa de Madrid en la que vivía con Ginamarco para regresar a Palma de Mallorca, Adara publica un enigmático mensaje. “Nunca dejes todo por amor”, escribe junto a un foto en la que la postura también resulta algo extraña.

Instagram Andrea Duro Andrea Duro vuelve al trabajo con Juan Betancourt La actriz no puede estar más feliz. Tras el parón laboral provocado por el confinamiento, por fin regresa al trabajo y lo hace además junto a su chico, Juan Betancourt con quien ya lleva un año de amor. “Mi cara de felicidad por mi vuelta al trabajo. Trabajar con Juan Betancourtt me hace muy feliz también (nunca posaré cómo él, eso lo tengo claro)”, escribía junto a una foto en brazos de su novio.

