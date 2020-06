Ver esta publicación en Instagram She’s back to red ❤️ Una publicación compartida de BELLA (@bellathorne) el 9 Jun, 2020 a las 11:01 PDT Bella Thorne, de nuevo con su pelo natural La actriz ha dejado atrás el pelo rubio con mechas que llevaba de un tiempo a esta parte y ha recuperado su pelirrojo natural. Y es que echábamos de menos su melena cobriza y más después de haberla visto con el pelo de varios colores (entre ellos un horrible verde) que en nuestra opinión, no le quedaban tan bien como el suyo.

Ver esta publicación en Instagram ¿Calipo de fresa o lima? Una publicación compartida de SofiaEllar (@sofiaellar) el 11 Jun, 2020 a las 5:23 PDT Sofía Ellar, con ganas de helado Y es que la cantante es otra de las famosas que no puede evitar tener muchas ganas de verano y de helados o polos. Con un bañador color coral sin tirantes, Sofía pregunta a sus seguidores por sus helados favoritos.

