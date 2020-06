Ver esta publicación en Instagram 🧞‍♀️ Una publicación compartida de MIRIAM (@miriamsaavdra) el 14 Jun, 2020 a las 12:13 PDT Miriam Saavedra presume de bikini La ganadora de 'GH VIP 6' ha subido la temperatura de las redes sociales con su último posado: unas fotos suyas en bikini en las que presume de cuerpazo y de buen color.

Ver esta publicación en Instagram Get some Vitamin D ☀️ Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano) el 15 Jun, 2020 a las 10:37 PDT Cristiano Ronaldo presume de 'tableta de chocolate' Sin palabras nos hemos quedado al ver los abdominales del futbolista que nos enseña cómo 'pilla' vitamina D.

Ver esta publicación en Instagram Sin duda un feliz cumpleaños! ❤️🙏🏼 Una publicación compartida de Rosanna Zanetti (@rosannazanetti) el 15 Jun, 2020 a las 10:03 PDT Rosanna Zanetti cumpleaños con una romántica felicitación La mujer de David Bisbal ha querido celebrar su cumpleaños al lado de su pequeño Matteo y de la niña que está por llegar. Además, su marido, le ha dedicado un emotivo vídeo en las redes sociales. ¡Muchas felicidades!

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.