la semana de los famosos en las redes

Ver esta publicación en Instagram Bienvenido verano 🌞 😎 Una publicación compartida de Cayetano Rivera (@cayetanorivera) el 20 Jun, 2020 a las 9:49 PDT Cayetano Rivera y su hijo dan la bienvenida al verano. El torero y su pequeño Cayetano han querido posar así de guapos y vestidos con el mismo bañador para estrenar estación estival de la mejor manera: juntos en la piscina.

Ver esta publicación en Instagram La música del verano! ☀️ Una publicación compartida de Manuel Carrasco (@manuelcarrasco_) el 20 Jun, 2020 a las 4:16 PDT Manu Carrasco y su hija ponen música al verano. El cantante ha compartido esta tierna imagen con su hija mientras toca la guitarra dando de esta manera su particular bienvenida a la estación estival.

Ver esta publicación en Instagram Creo que le vamos a coger gusto a esto 😜✌🏾 @tiktok @sofiasuescungaldeano @kiko.jimenez Una publicación compartida de Francisco Jimenez (@kikookiko) el 19 Jun, 2020 a las 5:15 PDT Kiko y Sofía se estrenan en Tiktok. La pareja ha publicado un vídeo de lo más picante, en el que aparece el ex de Gloria Camila masajeando a su novia en la terraza de su ático de Madrid mientras le pone lo que en apariencia es crema solar.

Instagram Diego Matamoros, un chico detallista. El hijo de Kiko Matamoros ha enviado un enorme ramo de rosas rojas a su novia, Carla Barber con el que empezó hace algunas semanas y de la que parece de lo más enamorado.

Ver esta publicación en Instagram Sigo pensando que aquella gorra no era para mí.. #tbt Una publicación compartida de Maxi Iglesias (@maxi_iglesias) el 18 Jun, 2020 a las 3:14 PDT Maxi Iglesias y su foto más tierna. El actor ha compartido una imagen de su tierna infancia en la que aparece con una gorra que no volvería a ponerse hoy en día.

Instagram Alejandra Rubio comparte una fotografía inédita de su madre. La colaboradora de televisión ha rescatado del baúl de los recuerdos una imagen inédita de su madre de joven. En ella aparece Terelu rubia y con media melena en una cena.

Ver esta publicación en Instagram Como si no hubiera pasado el tiempo...❤️ y así todo el rato 😃 Una publicación compartida de Angy Fernández (@angynas) el 18 Jun, 2020 a las 3:32 PDT El reencuentro de 'Física o Química' Nueve años después del fin de la exitosa serie 'Física o Química' cuatro de los actores protagonistas han vuelto a juntarse para disfrutar de una velada. Angy Fernández presumía de este reencuentro con Andrea Duro, Maxi Iglesias y Adam Jezierski. La actriz y cantante estaba encantada de la complicidad que sigue habiendo entre ellos. “Como si no hubiera pasado el tiempo...❤️ y así todo el rato 😃”, escribía Angy.

Ver esta publicación en Instagram Con mi preciosa @mirenib ella me da vida de la buena!!! LOVE!! ❤ Una publicación compartida de Loles Leon (@lolesleona) el 17 Jun, 2020 a las 11:51 PDT Loles León y Miren Ibarguren con mascarillas y a lo loco Las actrices se lo pasan pirata en los últimos días del rodaje de 'La que se avecina' posando juntas con unas mascarillas muy divertidas de animales. Loles y Miren han hecho muy buenas migas desde que comenzaran a trabajar juntas y así lo expresa la veterana actriz: “Con mi preciosa @mirenib ella me da vida de la buena!!! LOVE!! ❤10”

Ver esta publicación en Instagram i’ve got to shed all this skin if I want the distance let the sun in pull out the weeds and focus my vision Una publicación compartida de KATY PERRY (@katyperry) el 16 Jun, 2020 a las 9:04 PDT Katy Perry presume de embarazo La cantante cuenta los días que quedan para verle la carita a su primer hijo, fruto de su relación con el actor Orlando Bloom. Katy Perry encabezará un concierto virtual en EEUU que promueve el voto 'joven' para las próximas elecciones y en el que participarán otros grupos como Black Eyed Peas, Ne-Yo o Eve Chuck D.

Ver esta publicación en Instagram 👣❤️🐾 Una publicación compartida de Lara Álvarez (@laruka) el 16 Jun, 2020 a las 1:45 PDT Lara Álvarez, merecidas vacaciones junto a Choco Tras llegar de Honduras, la presentadora de 'SV 2020' ha puesto rumbo a Asturias, su tierra natal, para desconectar y pasar unos días con sus series queridos, entre los que se encuentra su mascota, un labrador, al que Lara está muy unida.

Ver esta publicación en Instagram 🧞‍♀️ Una publicación compartida de MIRIAM (@miriamsaavdra) el 14 Jun, 2020 a las 12:13 PDT Miriam Saavedra presume de bikini La ganadora de 'GH VIP 6' ha subido la temperatura de las redes sociales con su último posado: unas fotos suyas en bikini en las que presume de cuerpazo y de buen color.

Ver esta publicación en Instagram Get some Vitamin D ☀️ Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano) el 15 Jun, 2020 a las 10:37 PDT Cristiano Ronaldo presume de 'tableta de chocolate' Sin palabras nos hemos quedado al ver los abdominales del futbolista que nos enseña cómo 'pilla' vitamina D.

Ver esta publicación en Instagram Sin duda un feliz cumpleaños! ❤️🙏🏼 Una publicación compartida de Rosanna Zanetti (@rosannazanetti) el 15 Jun, 2020 a las 10:03 PDT Rosanna Zanetti cumpleaños con una romántica felicitación La mujer de David Bisbal ha querido celebrar su cumpleaños al lado de su pequeño Matteo y de la niña que está por llegar. Además, su marido, le ha dedicado un emotivo vídeo en las redes sociales. ¡Muchas felicidades!

Ver esta publicación en Instagram Blac Chyna 🦾 Seen Her Dropping 6.29.20 Subscribe to YouTube “Blac Chyna” (link in bio) Una publicación compartida de Blac Chyna (@blacchyna) el 15 Jun, 2020 a las 2:20 PDT Blac Chyna ¡estrena música! A pesar de la mala fama que tiene, la ex cuñada de las Kardashian está que no para: tiene varias marcas a su nombre, un reality y una plataforma con millones de seguidores gracias a la cual se gana sus dinerillos... pero es que ahora ¡quiere lanzar su carrera musical! Y ya tiene fecha incluso: el 29 de junio saldrá su single 'Seen her'. Veremos qué tal...

