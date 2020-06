Irene Rosales recuerda a su madre en la celebración de su cumpleaños

Ver esta publicación en Instagram Blac Chyna 🦾 Seen Her Dropping 6.29.20 Subscribe to YouTube “Blac Chyna” (link in bio) Una publicación compartida de Blac Chyna (@blacchyna) el 15 Jun, 2020 a las 2:20 PDT Blac Chyna ¡estrena música! A pesar de la mala fama que tiene, la ex cuñada de las Kardashian está que no para: tiene varias marcas a su nombre, un reality y una plataforma con millones de seguidores gracias a la cual se gana sus dinerillos... pero es que ahora ¡quiere lanzar su carrera musical! Y ya tiene fecha incluso: el 29 de junio saldrá su single 'Seen her'. Veremos qué tal...

