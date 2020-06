Adiós a 'La que se avecina': así se han despedido sus actores protagonistas para siempre

Ver esta publicación en Instagram A la Chusa nadie se le resiste en Montepinar @la_queseavecina Una publicación compartida de Paz Padilla (@paz_padilla) el 18 Jun, 2020 a las 12:32 PDT Paz Padilla La presentadora y actriz ha sido menos lacrimógena y más cómica, como acostumbra, en sus últimos días en la serie. De hecho, con la broma de su baile, muchos seguidores se han quejado de que, viendo el decorado y a los policías que salen detrás de ella, les ha hecho un spoiler de manual...

Ver esta publicación en Instagram ¡Los vecinos unidos jamás serán vencidos! ¡Hasta siempre Mirador de Montepinar! ❤️🙌🏻 Una publicación compartida de Cristina Medina (@lamedinaesoficial) el 17 Jun, 2020 a las 11:39 PDT Cristina Medina La actriz, que encarna a la siempre deslenguada Nines, ha sido parca en palabras, pero sin duda la que más sentimiento le ha puesto despidiéndose antes de todos sus compañeros con una foto grupal en lugar de con una foto del decorado.

Ver esta publicación en Instagram Compañía bonita y talentosa 😘❤️😘❤️😘❤️ Una publicación compartida de Fernando Tejero (@fernando_tejero) el 15 Jun, 2020 a las 5:15 PDT Fernando Tejero Aunque podría parecer que Fernando Tejero está acostumbrado a esto de decir adiós a los proyectos, uno nunca se hace a ello. Ya vivió algo parecido cuando terminó 'Aquí no hay quien viva', y ahora ha tenido que revivirlo con sus compañeros de 'La que se avecina', diciéndoles adiós a ellos y a su personaje, Fermín Trujillo. Eso sí, la primera vez volvió a verse, con el paso del tiempo, con algunos ex compañeros cuando se incorporó a la nueva ficción, como José Luis Gil, Eva Isanta o Luis Merlo. Quién sabe si, de nuevo, con el tiempo, volverán a trabajar juntos...

