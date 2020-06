Ver esta publicación en Instagram Como si no hubiera pasado el tiempo...❤️ y así todo el rato 😃 Una publicación compartida de Angy Fernández (@angynas) el 18 Jun, 2020 a las 3:32 PDT El reencuentro de 'Física o Química' Nueve años después del fin de la exitosa serie 'Física o Química' cuatro de los actores protagonistas han vuelto a juntarse para disfrutar de una velada. Angy Fernández presumía de este reencuentro con Andrea Duro, Maxi Iglesias y Adam Jezierski. La actriz y cantante estaba encantada de la complicidad que sigue habiendo entre ellos. “Como si no hubiera pasado el tiempo...❤️ y así todo el rato 😃”, escribía Angy.

Ver esta publicación en Instagram Con mi preciosa @mirenib ella me da vida de la buena!!! LOVE!! ❤ Una publicación compartida de Loles Leon (@lolesleona) el 17 Jun, 2020 a las 11:51 PDT Loles León y Miren Ibarguren con mascarillas y a lo loco Las actrices se lo pasan pirata en los últimos días del rodaje de 'La que se avecina' posando juntas con unas mascarillas muy divertidas de animales. Loles y Miren han hecho muy buenas migas desde que comenzaran a trabajar juntas y así lo expresa la veterana actriz: “Con mi preciosa @mirenib ella me da vida de la buena!!! LOVE!! ❤10”

