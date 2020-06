1 Telecinco Jorge Javier Vázquez El presentador de televisión es uno de los iconos gays más importantes de España. Y es que el filólogo salió del armario públicamente hace mucho tiempo. Sin ir más lejos, el otro día en 'Sálvame', tras enterarse de la homosexualidad de Pablo Alborán, Vázquez quiso aplaudir la valentía del cantante.

2 GTRES Jesús Vázquez Es uno de los presentadores más guapos de la televisión, y es que al televisivo nunca le ha costado gritar a los cuatro vientos lo enamorado que está de su chico Roberto Cortés, con el que se casó en 2005. Vamos, que es el hombre de su vida.

3 Gtres Ricky Martín El cantante puertoriqueño confesó en 2010 abiertamente su homosexualidad. "Hoy acepto mi homosexualidad como un regalo que me da la vida. Me siento bendecido de ser quien soy", dijo en su sitio web. Eso sí, el cantante también confesó que fue un proceso difícil para él. "Ha sido un proceso muy intenso, angustiante y doloroso pero también liberador", admitió el artista.

4 telecinco Sandra Barneda La presentadora de televisión mantiene una relación desde hace unos años con la televisiva Nagore Robles. Fue en 'Planeta Calleja' cuando la periodista abrió su corazón, y habló abiertamente de su sexualidad. "Fue mi exnovio quien me presentó a una amiga suya. Yo no lo aceptaba, me costó mucho. Fuimos amigas, me llevó a una fiesta; fue la primera vez que vi a dos mujeres besándose. Ser diferente cuesta", afirmó a Jesús Calleja sobre su proceso vital.

5 Gtres Javier Calvo y Javier Ambrossi: Los 'Javis' Los creadores de series tan reconocidas como 'Veneno' o 'Paquita Salas' se han convertido en un icono gay del mundo de la interpretación. Siempre muy activistas, cuando recibieron su 'Premio Feroz' en 2018, quisieron mandar un mensaje muy bonito al colectivo. "Os van a querer y vais a tener vuestro sitio", afirmó.

6 Ana Ruiz / HEARST Fernando Tejero El actor de 'La que se avecina' siempre ha mantenido su vida privada al margen de su éxito profesional. De hecho, no fue hasta 2015 cuando el actor habló por primera vez en televisión de su condición sexual: "Mis padres han aceptado mi homosexualidad de otra manera por mi éxito".

7 Instagram Dulceida La 'influencer' española por excelencia confesó su orientación sexual a través de un vídeo en su canal de Youtube. Hoy en día, tiene una feliz vida con su pareja Alba, con la que se casó en 2016 en la playa.

8 Gtres Boris Izaguirre El presentador de 'Lazos de sangre' siempre ha sido abiertamente gay. No obstante, nunca se ha sentido dentro del colectivo. "La comunidad gay tiene conmigo unas aristas muy grandes", apuntó Izaguirre en una entrevista.

9 Instagram Pelayo El 'influencer' saltó a la fama por su relación con el gran David Delfín, fallecido el 3 de junio de 2017. Y es que el televisivo, siempre centrado en la moda, ha vivido sus relaciones con total naturalidad. De hecho, hace dos años que se casó con su pareja Andy.

10 Agencia Jorge Cadaval La mitad de 'Los Morancos', grupo que forma con su hermano César, fue una de las primeras personas en España que normalizó la homosexualidad. “Nunca vi anormal que los demás fueran lo que fueran. Yo nací homosexual, no es una enfermedad, no estamos mal… Tengo la suerte de haber nacido en una familia maravillosa”, expresó a Jesús Calleja en su programa.



