Ver esta publicación en Instagram Le damos la bienvenida al verano. Una publicación compartida de Davidbisbal (@davidbisbal) el 22 Jun, 2020 a las 8:15 PDT David Bisbal, en la gloria El cantante de 'Bulería' ha estrenado el verano del 2020 de la mejor manera posible: piscina, niños, flotador y mucho sol. Desde luego, los hay con suerte, porque seguro que ha empezado la temporada estival mejor que muchos de nosotros... ¡especialmente quien no tenga una buena piscina como él!

Ver esta publicación en Instagram Me temo que en la /nueva normalidad/ seguiré(mos) haciendo las mismas tonterías 🤷🏻‍♂️ Una publicación compartida de Alfonso Bassave (@alfonsobassave) el 21 Jun, 2020 a las 11:40 PDT Alfonso Bassave calienta al personal El actor y modelo parece que no ha pasado una cuarentena, porque a juzgar por esta foto luciendo cuerpazo, está claro que ni ha engordado ni ha perdido masa muscular. El chico está maravilloso, y los comentarios no dejan duda: levanta pasiones... y lo que no son pasiones.

Ver esta publicación en Instagram Felicidades hermanito! Somos dos gusanitos de luzz muy abrazables! Hoy ese abrazo se volverá a repetir! Te camelo @omarmontesofficial #kikorivera #omarmontes Una publicación compartida de Kiko Rivera (@riverakiko) el 22 Jun, 2020 a las 4:18 PDT Kiko Rivera felicita a su 'gusanito de luz' Y sí, el 'gusanito de luz' no es otro que Omar Montes. El cantante ha cumplido 32 años este 22 de junio, y el hijo de Isabel Pantoja, que es súper amigo suyo, le ha dedicado una tierna a la par que simpática dedicatoria para felicitarle. Desde luego, parece hasta más efusivo que con su propia hermana cuando ella cumple años...

Ver esta publicación en Instagram buscando entre los documentos de mi abuelita encontré esta foto de mi primera comunión jijij 🙈🙈🙈☁️☁️ cute or very cute? Una publicación compartida de Daniela Blume (@danielablume) el 22 Jun, 2020 a las 6:23 PDT Daniel Blume se pone 'vintage' La ex gran hermana VIP nos ha sorprendido a todos con esta angelical imagen de su comunión, y es que de esta foto a las que publica ahora en su cuenta de Instagram, hay un abismo. Pero mirad: para que veáis que todos tenemos un pasado...

Ver esta publicación en Instagram happy father’s day 💙 Una publicación compartida de Kylie 🤍 (@kyliejenner) el 21 Jun, 2020 a las 7:37 PDT Kylie Jenner celebra su 'Día del padre' más especial A pesar de los rumores de rupturas y reconciliaciones, está claro que Kylie Jenner sigue teniendo muy buena relación con Travis Scott, y es que el rapero ha tenido un recibimiento súper especial en casa de Kylie con flores azules y su pequeña, Stormi, dispuesta a darle más amor del habitual a su papi, al que adora.

Teniendo en cuenta que las Kardashian-Jenner adoran superarse cada año, si esta celebración os parece demasiado, esperad al 2021...

