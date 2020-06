La semana de los famosos en las redes

Ver esta publicación en Instagram Tú no sabes hacer nada @ristomejide #laultimacena #tiktok | os amo @belenestebanmenendez @jorgejaviervazquez Una publicación compartida de Laura Escanes (@lauraescanes) el 26 Jun, 2020 a las 1:28 PDT Laura Escanes y Risto Mejide imitan a Belén Esteban y Jorge Javier. La pareja se ha unido a la moda de Tiktok y se ha lanzado a imitar el momento en el que Belén se enteró que tenía que cocinar junto a Jorge Javier en 'La última cena'.

Ver esta publicación en Instagram Hechos y besos. ♥️ Una publicación compartida de Diego M. Flores (@diegomatflo) el 26 Jun, 2020 a las 9:14 PDT Diego Matamoros y su chica, vacaciones a todo lujo. La pareja se ha escapado a Ibiza a una villa de lujo que cuesta la friolera cifra de 3.000 euros la noche. Además, pasan los días en lujosas embarcaciones de recreo con sus amigos junto al mar.

Ver esta publicación en Instagram Felizzzz. ☀️ Una publicación compartida de Sandra Gago (@sandragago_) el 26 Jun, 2020 a las 11:14 PDT La mujer de Feliciano presume de tripita en la playa. Sandra Gago ha querido compartir su primera imagen premamá ante el asombro de su marido que ha comentado: ¡Oh Dios mío! y a lo que ella ha respondido que lo echa de menos.

Ver esta publicación en Instagram De vuelta🏔🌊 Una publicación compartida de Alba Carrillo (@albacarrillooficial) el 26 Jun, 2020 a las 4:01 PDT Alba Carrillo, ¿se ha operado el pecho? La colaboradora de televisión ha desatado los rumores de su paso por quirófano al compartir esta imagen en la que parece que ha aumentado su pecho. Sus seguidores han llenado la fotografía de comentarios al respecto.

Ver esta publicación en Instagram My date tonight. . Mi cita de hoy. Una publicación compartida de FΞRNΛNDO VΞRDΛSCO (@ferverdasco) el 25 Jun, 2020 a las 1:10 PDT Ana Boyer, la mejor embajadora de la marca de su hermana. La hija de Isabel Preysler ha querido lucir un vestido de la firma de Tamara Falcó a una cita romántica con su marido Fernando Verdasco, quien publicó una foto de esa noche en su Instagram. "Mi cita de hoy", escribe el tenista junto a la imagen.

Ver esta publicación en Instagram Lo único que me gusta más que tú, somos nosotros. ⚓💙 #unanochesincafe #love #goodmorning Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio) el 25 Jun, 2020 a las 2:08 PDT Georgina Rodríguez, muy enamorada La modelo se ha puesto romántica y ha compartido un precioso mensaje en sus redes. "Lo único que me gusta más que tú, somos nosotros", ha escrito junto a una imagen en la que aparece que junto a Cristiano Ronaldo. ¿Se puede ser más dulce?

Ver esta publicación en Instagram Siesta en familia 💤 Family nap 🐶 Una publicación compartida de Elsa Pataky (@elsapatakyconfidential) el 25 Jun, 2020 a las 9:24 PDT Las siestas de Elsa Pataky La actriz ha importado una de las tradiciones españolas a Australia. Sí, la siesta. Y parece que a su marido, el actor Chris Hemsworth y a su mascota, ¡les encanta! "Siesta en familia", comenta Elsa junto a sus dos 'angelitos'.

Ver esta publicación en Instagram La nueva normalidad. Una publicación compartida de Julián López (@julian_lopez) el 25 Jun, 2020 a las 7:40 PDT Julián López y su 'nueva normalidad' Algunos se han dejado barba, otros se han cambiado el color del pelo y otros como Julián Muñoz se lo ha dejado largo. "La nueva normalidad", ha escrito el actor junto a esta imagen en la que, sí, lleva peluca.

Ver esta publicación en Instagram Unos días con mi hermana Q Alegría 👏👏👏❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Una publicación compartida de Rosario Flores (@rosarioficial) el 23 Jun, 2020 a las 6:55 PDT Así ha sido el reencuentro de Lolita y Rosario Tras meses separadas, las hermanas González Flores se han reunido a la orilla del mar para disfrutar de su compañía y recargar pilas.

Ver esta publicación en Instagram 🌲🐒 📸 @boscoalvarez ❤️ Una publicación compartida de Lara Álvarez (@laruka) el 24 Jun, 2020 a las 5:29 PDT Lara Álvarez recorre Asturias La presentadora de 'Supervivientes' recarga pilas en su tierra natal tras meses en Honduras. La joven, junto a su hermano, ha hecho la ruta de los Molinos del Río y disfruta de la naturaleza.

Ver esta publicación en Instagram Decir que estoy feliz sería poco... 💙🔝#EnCasaYEnFamilia Una publicación compartida de David Bustamante (@davibusta) el 23 Jun, 2020 a las 4:38 PDT David Bustamante, feliz en su tierra Gracias a la 'nueva normalidad', el cantante pudo viajar a su pueblo, San Vicente de la Barquera, y disfrutar de su casa y su familia. ¡Qué suerte!

Ver esta publicación en Instagram Can’t find my bikini. 🥴 Una publicación compartida de RITA ORA (@ritaora) el 24 Jun, 2020 a las 5:06 PDT Rita Ora toma el sol en ropa interior La cantante no ha querido que no encontrar su bikini, le dejara sin tomar el sol así que buscó una solución: ligar bronce en sujetador. Ella puede.

Ver esta publicación en Instagram Nosotros 🧡 Una publicación compartida de Ivana Icardi Rivero (@ivannaicardi) el 23 Jun, 2020 a las 6:24 PDT Ivana y la foto que lo dice todo La argentina ha querido oficializar su relación con Hugo al subir una imagen de los dos juntos a su Instagram. Y es que hasta ahora, no lo había hecho. Parece que lo suyo va muy bien porque él también ha subido otra foto en blanco y negro con el mensaje: "Me encanta mimarte".Un gran paso adelante tras oficiliazar su relación el sábado pasado en el 'Deluxe'.

Ver esta publicación en Instagram A whole new world ✨♥️ Una publicación compartida de Diego M. Flores (@diegomatflo) el 22 Jun, 2020 a las 1:58 PDT La foto más romántica de Diego Matamoros ¿Quién le iba a decir al hijo de Kiko que iba a estar tan ilusionado con otra mujer tan rápido? Diego parece estar muy pillado por Carla barber y no duda en proclamar su amor a los cuatro vientos o en este caso, en Instagram."Un mundo entero" escribía en inglés. Más claro, agua.

Ver esta publicación en Instagram Eat cake because it’s somebody’s birthday 🥳22 Una publicación compartida de Mar Torres 🌸🌈🕊 (@martorresss) el 22 Jun, 2020 a las 3:00 PDT Mar Torres, cumpleaños en la playa Aprovechando el cambio de fase en Madrid, Mar ha aprovechado para hacer una escapada a la playa y pasar en Marbella su cumpleaños.Y es que ha cumplido 22 años y ha querido hacerlo cerca del mar (como su nombre).

Ver esta publicación en Instagram Le damos la bienvenida al verano. Una publicación compartida de Davidbisbal (@davidbisbal) el 22 Jun, 2020 a las 8:15 PDT David Bisbal, en la gloria El cantante de 'Bulería' ha estrenado el verano del 2020 de la mejor manera posible: piscina, niños, flotador y mucho sol. Desde luego, los hay con suerte, porque seguro que ha empezado la temporada estival mejor que muchos de nosotros... ¡especialmente quien no tenga una buena piscina como él!

Ver esta publicación en Instagram Me temo que en la /nueva normalidad/ seguiré(mos) haciendo las mismas tonterías 🤷🏻‍♂️ Una publicación compartida de Alfonso Bassave (@alfonsobassave) el 21 Jun, 2020 a las 11:40 PDT Alfonso Bassave calienta al personal El actor y modelo parece que no ha pasado una cuarentena, porque a juzgar por esta foto luciendo cuerpazo, está claro que ni ha engordado ni ha perdido masa muscular. El chico está maravilloso, y los comentarios no dejan duda: levanta pasiones... y lo que no son pasiones.

Ver esta publicación en Instagram Felicidades hermanito! Somos dos gusanitos de luzz muy abrazables! Hoy ese abrazo se volverá a repetir! Te camelo @omarmontesofficial #kikorivera #omarmontes Una publicación compartida de Kiko Rivera (@riverakiko) el 22 Jun, 2020 a las 4:18 PDT Kiko Rivera felicita a su 'gusanito de luz' Y sí, el 'gusanito de luz' no es otro que Omar Montes. El cantante ha cumplido 32 años este 22 de junio, y el hijo de Isabel Pantoja, que es súper amigo suyo, le ha dedicado una tierna a la par que simpática dedicatoria para felicitarle. Desde luego, parece hasta más efusivo que con su propia hermana cuando ella cumple años...

Ver esta publicación en Instagram buscando entre los documentos de mi abuelita encontré esta foto de mi primera comunión jijij 🙈🙈🙈☁️☁️ cute or very cute? Una publicación compartida de Daniela Blume (@danielablume) el 22 Jun, 2020 a las 6:23 PDT Daniel Blume se pone 'vintage' La ex gran hermana VIP nos ha sorprendido a todos con esta angelical imagen de su comunión, y es que de esta foto a las que publica ahora en su cuenta de Instagram, hay un abismo. Pero mirad: para que veáis que todos tenemos un pasado...

Ver esta publicación en Instagram happy father’s day 💙 Una publicación compartida de Kylie 🤍 (@kyliejenner) el 21 Jun, 2020 a las 7:37 PDT Kylie Jenner celebra su 'Día del padre' más especial A pesar de los rumores de rupturas y reconciliaciones, está claro que Kylie Jenner sigue teniendo muy buena relación con Travis Scott, y es que el rapero ha tenido un recibimiento súper especial en casa de Kylie con flores azules y su pequeña, Stormi, dispuesta a darle más amor del habitual a su papi, al que adora. Teniendo en cuenta que las Kardashian-Jenner adoran superarse cada año, si esta celebración os parece demasiado, esperad al 2021...

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.