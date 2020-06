Ver esta publicación en Instagram Nosotros 🧡 Una publicación compartida de Ivana Icardi Rivero (@ivannaicardi) el 23 Jun, 2020 a las 6:24 PDT Ivana y la foto que lo dice todo La argentina ha querido oficializar su relación con Hugo al subir una imagen de los dos juntos a su Instagram con un significativo "Nosotros". Y es que hasta ahora, no lo había hecho. Parece que lo suyo va muy bien porque él también ha subido otra foto en blanco y negro con el mensaje: "Me encanta mimarte". Un gran paso adelante tras oficializar su relación el sábado pasado en el 'Deluxe'.

Ver esta publicación en Instagram A whole new world ✨♥️ Una publicación compartida de Diego M. Flores (@diegomatflo) el 22 Jun, 2020 a las 1:58 PDT La foto más romántica de Diego Matamoros ¿Quién le iba a decir al hijo de Kiko que iba a estar tan ilusionado con otra mujer tan rápido? Diego parece estar muy pillado por Carla barber y no duda en proclamar su amor a los cuatro vientos o en este caso, en Instagram. "Un mundo entero" escribía en inglés. Más claro, agua.

Ver esta publicación en Instagram Eat cake because it’s somebody’s birthday 🥳22 Una publicación compartida de Mar Torres 🌸🌈🕊 (@martorresss) el 22 Jun, 2020 a las 3:00 PDT Mar Torres, cumpleaños en la playa Aprovechando el cambio de fase en Madrid, Mar ha aprovechado para hacer una escapada a la playa y pasar en Marbella su cumpleaños. Y es que ha cumplido 22 años y ha querido hacerlo cerca del mar (como su nombre).

