Ver esta publicación en Instagram Can’t find my bikini. 🥴 Una publicación compartida de RITA ORA (@ritaora) el 24 Jun, 2020 a las 5:06 PDT Rita Ora toma el sol en ropa interior La cantante no ha querido que no encontrar su bikini, le dejara sin tomar el sol así que buscó una solución: ligar bronce en sujetador. Ella puede.

Ver esta publicación en Instagram Decir que estoy feliz sería poco... 💙🔝#EnCasaYEnFamilia Una publicación compartida de David Bustamante (@davibusta) el 23 Jun, 2020 a las 4:38 PDT David Bustamante, feliz en su tierra Gracias a la 'nueva normalidad', el cantante pudo viajar a su pueblo, San Vicente de la Barquera, y disfrutar de su casa y su familia. ¡Qué suerte!

Ver esta publicación en Instagram 🌲🐒 📸 @boscoalvarez ❤️ Una publicación compartida de Lara Álvarez (@laruka) el 24 Jun, 2020 a las 5:29 PDT Lara Álvarez recorre Asturias La presentadora de 'Supervivientes' recarga pilas en su tierra natal tras meses en Honduras. La joven, junto a su hermano, ha hecho la ruta de los Molinos del Río y disfruta de la naturaleza.

Ver esta publicación en Instagram Unos días con mi hermana Q Alegría 👏👏👏❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Una publicación compartida de Rosario Flores (@rosarioficial) el 23 Jun, 2020 a las 6:55 PDT Así ha sido el reencuentro de Lolita y Rosario Tras meses separadas, las hermanas González Flores se han reunido a la orilla del mar para disfrutar de su compañía y recargar pilas.

