Ver esta publicación en Instagram S m i l e 🍭 #vamosaporlasemana #buenosdías #felizlunes #Porto #slowlife Una publicación compartida de Sara Carbonero (@saracarbonero) el 29 Jun, 2020 a las 1:26 PDT Sara Carbonero no se quita la sonrisa La pareja de Iker Casillas ha vivido un año muy duro pero, a pesar de todo, no se quita la sonrisa del rostro y quiere que el resto de personas siga la misma consigna. “Smile” (“sonríe”) escribía Sara Carbonero en su Instagram junto a una foto en la que posa muy guapa con su nuevo lok.Sara acaba de volver a primera plana como madrina de la acción solidaria de la revista Elle con el Banco de Alimentos.

Ver esta publicación en Instagram Siempre quise ser Tokio pero ser Vallecas tampoco está nada mal 🤣🤣🤣 #lacasadepapel #tokio #vallecas Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) el 29 Jun, 2020 a las 5:24 PDT Cristina Pedroche se 'cuela' en 'La casa de papel' La presentadora tira de humor en su última publicación en redes donde juega a ser un nuevo personaje de 'La casa de papel', la exitosa serie de Netflix. “Siempre quise ser Tokio pero ser Vallecas tampoco está nada mal 🤣🤣🤣 #lacasadepapel”, escribe Cristina Pedroche junto a una foto en la que aparece enfundada en un mono rojo sobre un banco.

Ver esta publicación en Instagram Pues eso... Una publicación compartida de Diego M. Flores (@diegomatflo) el 29 Jun, 2020 a las 9:55 PDT Diego Matamoros y Carla Barber siguen en su 'paraíso' La pareja está disfrutando de una romántica escapada a Ibiza donde han demostrado, a base de besos, lo bien que les va. Ahora, Diego Matamoros y Carla Barber se han acercado a Formentera para disfrutar de un atardecer desde un banco en el que se puede leer el hastag #NoHayVeranoSinBeso.

