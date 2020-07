Ver esta publicación en Instagram 🥇 Una publicación compartida de Laura Matamoros (@_lmflores) el 30 Jun, 2020 a las 12:29 PDT Benji, el número 1 para Laura La influencer y el cocinero están más enamorados que nunca. Y la mejor muestra es cómo Laura comparte una divertida imagen en su Instagram en la que se ven 12 fotos de los dos en blanco y negro poniendo caras y con un escueto mensaje: "1! Y es que así Laura deja claro que Benji es su número uno.

Ver esta publicación en Instagram Sólo el patito feo sobrevivió al accidente industrial y ahora que se está convirtiendo en cisne quieren sacrificarlo por miedo a que siga mutando. José Luis Zárate Una publicación compartida de • GLORIA ORTEGA • (@gloriacamilaortega) el 30 Jun, 2020 a las 8:36 PDT Gloria Camila, de patito feo a cisne Con un texto del escritor mexicano José Luis Zárate, la hija de Ortega Cano posa muy sexy con un tanga en su cuarto de baño y sacando la lengua. "Sólo el patito feo sobrevivió al accidente industrial y ahora que se está convirtiendo en cisne quieren sacrificarlo por miedo a que siga mutando" escribe Gloria Camila. En sus últimas fotos podemos ver cómo ha perdido algo de peso y es que durante el confinamiento ha seguido una rutina de Pilates y dieta que la ha ayudado a tener este tipazo.



Ver esta publicación en Instagram Hola de nuevo 🙃 Una publicación compartida de Susana Molina (@susana_bicho90) el 1 Jul, 2020 a las 2:38 PDT Susana Molina, en París La ex gran hermana y ex isla de las tentaciones ha viajado hasta París y lo ha hecho en compañía de otra de las incluencers más importantes de nuestro País: Dulceida. Ahora que se han abierto las fronteras Susana se ha escapado a la ciudad de la luz y allí ha posado con este look tan ideal.

Ver esta publicación en Instagram Es algo mágico ✨ Una publicación compartida de Diego M. Flores (@diegomatflo) el 1 Jul, 2020 a las 7:27 PDT Diego Matamoros, en plena magia El entrenador personal no para de mostrarnos lo ilusionado que está con Carla Barber. Si hace unos días les veíamos dándose el lote en la playa, ahora ha compartido otra imagen con su chica en el restaurante Roto, donde Jorge Brazalet es el chef. "Es algo mágico ✨" escribe Diego.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.