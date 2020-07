Las redes de la semana

Ver esta publicación en Instagram ☀️Feliz sábado☀️ Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) el 4 Jul, 2020 a las 4:20 PDT Cristina Pedroche presume de cuerpazo en el campo.Pasando el sábado con mucha preocupación, nótese la ironía, la colaboradora de televisión ha lucido tipazo en bikini al más puro estilo Lara Croft.

Ver esta publicación en Instagram Bath timeeeeee 🛁 Una publicación compartida de Laura Escanes (@lauraescanes) el 3 Jul, 2020 a las 11:21 PDT Laura Escanes, su baño más tierno.La influencer ha podido disfrutar de un baño con su pequeña Roma y ha querido compartir el tierno momento con sus seguidores en la red.

Ver esta publicación en Instagram EIVISSA☀️🖤 Una publicación compartida de ALX 🖤 (@alerubioc) el 3 Jul, 2020 a las 6:37 PDT Alejandra Rubio, el posado del verano.Queda mucho verano, sí, pero tenemos claro que este va a ser uno de los posados más TOPS de la temporada... ¡Espectacular!

instagram Carla Barber ya se prueba vestidos de novia...Aún no es para una boda con Diego Matamoros, al menos que sepamos, pero ¿no sería una fantasía esta boda? Se trata de vestidos que está diseñando junto a una diseñadora de su confianza y que pronto estarán a la venta.

Ver esta publicación en Instagram Cumpleaños y FELIZ 😌♥️ #teencontré Una publicación compartida de CristianATM (@cristian_atm) el 2 Jul, 2020 a las 6:15 PDT Cristian presume de nueva novia.El ex viceverso ha compartido su felicidad con Alba, su nueva novia y de la que no duda en presumir: "Te encontré".

Ver esta publicación en Instagram Al fin... 🌊🏝 Una publicación compartida de Elena Furiase 🌹🌴 (@elenafuriase) el 2 Jul, 2020 a las 3:54 PDT Elena Furiase pisa la playa La hija de Lolita ha compartido su vuelta a unos de sus lugares favoritos tras el estado de alarma: la playa. Con un "Al fin", lo dice todo.

Ver esta publicación en Instagram Estoy empezando la operación bikini del año que viene... siempre llego tarde joeee😂😂 Una publicación compartida de Alba (@albadiazmartin) el 2 Jul, 2020 a las 1:46 PDT Alba Díaz bromea con la operación bikini La hija de Vicky Martín Berrocal ha posado así de sexy para asegurar a sus seguidores que este verano 'llega tarde a algo' o pronto según de mire. "Estoy empezando la operación bikini del año que viene", bromea.

@irenerova24 Instagram Irene Rosales emociona a sus seguidores con un sentido recuerdo a su madre La mujer de Kiko Rivera ha utilizado sus Stories de Instagram para felicitar a su progenitora, fallecida el pasado febrero, en el día en el que ella habría cumplido 59 años. "Te echo tanto de menos... Te quiero con locura mami", escribió junto a una foto de su madre de juventud. ¡Ánimo Irene!

Ver esta publicación en Instagram #summervibes 💙 Una publicación compartida de SOFIA💫 (@sofia_suescun) el 1 Jul, 2020 a las 1:35 PDT Sofía Suescun incendia las redes con su último posado La novia de Kiko Jiménez ha decidido 'calentar' el mes de julio posando en bikini pero sin la parte de arriba del bikini. Cuerpazo no le falta y sus seguidores se lo agradecen.

Ver esta publicación en Instagram 🥇 Una publicación compartida de Laura Matamoros (@_lmflores) el 30 Jun, 2020 a las 12:29 PDT Benji, el número 1 para Laura La influencer y el cocinero están más enamorados que nunca. Y la mejor muestra es cómo Laura comparte una divertida imagen en su Instagram en la que se ven 12 fotos de los dos en blanco y negro poniendo caras y con un escueto mensaje: "1!Y es que así Laura deja claro que Benji es su número uno.

Ver esta publicación en Instagram Sólo el patito feo sobrevivió al accidente industrial y ahora que se está convirtiendo en cisne quieren sacrificarlo por miedo a que siga mutando. José Luis Zárate Una publicación compartida de • GLORIA ORTEGA • (@gloriacamilaortega) el 30 Jun, 2020 a las 8:36 PDT Gloria Camila, de patito feo a cisne Con un texto del escritor mexicano José Luis Zárate, la hija de Ortega Cano posa muy sexy con un tanga en su cuarto de baño y sacando la lengua. "Sólo el patito feo sobrevivió al accidente industrial y ahora que se está convirtiendo en cisne quieren sacrificarlo por miedo a que siga mutando" escribe Gloria Camila. En sus últimas fotos podemos ver cómo ha perdido algo de peso y es que durante el confinamiento ha seguido una rutina de Pilates y dieta que la ha ayudado a tener este tipazo.

Ver esta publicación en Instagram Hola de nuevo 🙃 Una publicación compartida de Susana Molina (@susana_bicho90) el 1 Jul, 2020 a las 2:38 PDT Susana Molina, en París La ex gran hermana y ex isla de las tentaciones ha viajado hasta París y lo ha hecho en compañía de otra de las influencers más importantes de nuestro país: Dulceida. Ahora que se han abierto las fronteras Susana se ha escapado a la ciudad de la luz y allí ha posado con este look tan ideal.

Ver esta publicación en Instagram Es algo mágico ✨ Una publicación compartida de Diego M. Flores (@diegomatflo) el 1 Jul, 2020 a las 7:27 PDT Diego Matamoros, en plena magia El entrenador personal no para de mostrarnos lo ilusionado que está con Carla Barber. Si hace unos días les veíamos dándose el lote en la playa, ahora ha compartido otra imagen con su chica en el restaurante Roto, donde Jorge Brazalet es el chef."Es algo mágico ✨" escribe Diego.

Ver esta publicación en Instagram Bienvenido julio!!! Gracias por venir!! #necesitovacas #felizjulio #hueleamar Una publicación compartida de ARANTXA DE BENITO (@arandbenito) el 1 Jul, 2020 a las 7:13 PDT Arancha de Benito, deseando irse a la playa La empresaria está como todos: deseando poder irse de vacaciones después de una primavera inexistente metida en casa. "Huele a mar", escribe entre sus hashtags. Vamos, que Arancha... ¡está a puntito de perderse con su yate, como acostumbra cada verano!

Ver esta publicación en Instagram North’s 7th Birthday Wyoming Style 🤠 Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 29 Jun, 2020 a las 5:02 PDT Kim Kardashian, a lo 'Wild wild west' La reina de las influencers se ha comprado, con su maridito, un rancho en el estado de Wyoming (EEUU) en mitad de la nada que les ha costado la friolera de 14 millones de dólares, y claro, con ese precio, no les falta un detalle. Hasta tienen caballos para montarlos por las llanuras, y la pareja, además de a sus retoños, se han llevado a amiguitas de su hija. ¡Menudas vacaciones!

Ver esta publicación en Instagram 💕Enamorados & orgullosos🌈 Una publicación compartida de Pelayo Díaz (@pelayodiaz) el 30 Jun, 2020 a las 6:52 PDT Pelayo y Andy, enamorados y orgullosos Así de cariñosos se han mostrado el influencer y su marido en la semana más reivindicativa del año para el colectivo LGTBI. después de años de represión, es de agradecer que poco a poco las parejas homosexuales se muestren cada vez más libres, y Pelayo y su chico no han tenido ningún reparo en publicar esta tierna foto, sino todo lo contrario. ¡Qué monos!

Ver esta publicación en Instagram Entre bloques de publicidad, @salvameoficial los dos a protegerse @kikohernandeztv Una publicación compartida de Paz Padilla (@paz_padilla) el 30 Jun, 2020 a las 8:36 PDT En 'Sálvame', todos protegidos Aunque veamos a los colaboradores de 'Sálvame' de cachondeo o discutiendo en el plató, cuando llega la pausa publicitaria, todos se ponen sus mascarillas para poder moverse y juntarse con sus compañeros, y es que la seguridad y la higiene en estos momentos es primordial. ¡Bravo por ellos!

Ver esta publicación en Instagram S m i l e 🍭 #vamosaporlasemana #buenosdías #felizlunes #Porto #slowlife Una publicación compartida de Sara Carbonero (@saracarbonero) el 29 Jun, 2020 a las 1:26 PDT Sara Carbonero no se quita la sonrisa La pareja de Iker Casillas ha vivido un año muy duro pero, a pesar de todo, no se quita la sonrisa del rostro y quiere que el resto de personas siga la misma consigna. “Smile” (“sonríe”) escribía Sara Carbonero en su Instagram junto a una foto en la que posa muy guapa con su nuevo lok.Sara acaba de volver a primera plana como madrina de la acción solidaria de la revista Elle con el Banco de Alimentos.

Ver esta publicación en Instagram Siempre quise ser Tokio pero ser Vallecas tampoco está nada mal 🤣🤣🤣 #lacasadepapel #tokio #vallecas Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) el 29 Jun, 2020 a las 5:24 PDT Cristina Pedroche se 'cuela' en 'La casa de papel' La presentadora tira de humor en su última publicación en redes donde juega a ser un nuevo personaje de 'La casa de papel', la exitosa serie de Netflix. “Siempre quise ser Tokio pero ser Vallecas tampoco está nada mal 🤣🤣🤣 #lacasadepapel”, escribe Cristina Pedroche junto a una foto en la que aparece enfundada en un mono rojo sobre un banco.

Ver esta publicación en Instagram Pues eso... Una publicación compartida de Diego M. Flores (@diegomatflo) el 29 Jun, 2020 a las 9:55 PDT Diego Matamoros y Carla Barber siguen en su 'paraíso' La pareja está disfrutando de una romántica escapada a Ibiza donde han demostrado, a base de besos, lo bien que les va. Ahora, Diego Matamoros y Carla Barber se han acercado a Formentera para disfrutar de un atardecer desde un banco en el que se puede leer el hastag #NoHayVeranoSinBeso.

