Ver esta publicación en Instagram #summervibes 💙 Una publicación compartida de SOFIA💫 (@sofia_suescun) el 1 Jul, 2020 a las 1:35 PDT Sofía Suescun incendia las redes con su último posado La novia de Kiko Jiménez ha decidido 'calentar' el mes de julio posando en bikini pero sin la parte de arriba del bikini. Cuerpazo no le falta y sus seguidores se lo agradecen.

@irenerova24 Instagram Irene Rosales emociona a sus seguidores con un sentido recuerdo a su madre La mujer de Kiko Rivera ha utilizado sus Stories de Instagram para felicitar a su progenitora, fallecida el pasado febrero, en el día en el que ella habría cumplido 59 años. "Te echo tanto de menos... Te quiero con locura mami", escribió junto a una foto de su madre de juventud. ¡Ánimo Irene!

Ver esta publicación en Instagram Al fin... 🌊🏝 Una publicación compartida de Elena Furiase 🌹🌴 (@elenafuriase) el 2 Jul, 2020 a las 3:54 PDT Elena Furiase pisa la playa La hija de Lolita ha compartido su vuelta a unos de sus lugares favoritos tras el estado de alarma: la playa. Con un "Al fin", lo dice todo.

Ver esta publicación en Instagram Estoy empezando la operación bikini del año que viene... siempre llego tarde joeee😂😂 Una publicación compartida de Alba (@albadiazmartin) el 2 Jul, 2020 a las 1:46 PDT Alba Díaz bromea con la operación bikini La hija de Vicky Martín Berrocal ha posado así de sexy para asegurar a sus seguidores que este verano 'llega tarde a algo' o pronto según de mire. "Estoy empezando la operación bikini del año que viene", bromea.

