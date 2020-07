Ver esta publicación en Instagram ⚓🛥💙 Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio) el 24 Jun, 2020 a las 8:23 PDT Un look contra viento y marea, nunca mejor dicho. El primer estilismo con el que nos sorprendía Georgina era de lo más deportivo, una camiseta tipo chubasquero, al igual que sus shorts y unas zapatillas con maxi calcetines.

Ver esta publicación en Instagram Espejito, espejito... 🍎 #happyweekend Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio) el 3 Jul, 2020 a las 3:22 PDT El más TOP. Agarraos a vuestras sillas. Anillaco de diamantes, bolsito de Prada que ronda los 3.000 euros, gorrito a la última moda y vestido lencero.

Ver esta publicación en Instagram Estos son los ojitos que le pongo al amor de mi vida 🤪...🧜🏽‍♀️❤️...#amote Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio) el 4 Jul, 2020 a las 3:35 PDT Y por fin... en ropa de baño. Aunque parece un conjunto lencero, es un bikini, y le sienta de miedo. Tanto que su chico no ha podido evitar confesarle que es la chica más guapa de la tierra... ¡El amor!

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.