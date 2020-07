Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AITANA (@aitanax) el 6 Jul, 2020 a las 5:08 PDT La foto con la que Aitana vuelve loco a Miguel Bernardeau La cantante ha subido una foto de lo más sugerente en bañador que ha provocado que su chico se vuelva loco. El hijo de Ana Duato solo ha necesitado una palabra para definir lo que le provocaba la imagen tan sexy de su chica. ¡JO-DER' comentaba sin más en el perfil de Instagram de Aitana.

Ver esta publicación en Instagram Χορεύω twerk μόνη 🦋 Una publicación compartida de Úrsula Corberó 🐣 (@ursulolita) el 5 Jul, 2020 a las 9:08 PDT El sorprendente cambio de look de Úrsula Corberó La actriz ha revolucionado a su masiva legión de seguidores, más de 20 millones, al mostrar su nueva imagen con el pelo muy largo y rizado. Úrsula Corberó posa como si fuera una diosa griega y juega con su imagen en varias fotos que han causado furor. La protagonista de 'La casa de papel' no ha desvelado el motivo de su cambio de look pero todo apunta a que se trata de una caracterización para un nuevo trabajo como intérprete.

Ver esta publicación en Instagram Hasta las nubes ida y vuelta ✌🏾 Una publicación compartida de Laura Matamoros (@_lmflores) el 6 Jul, 2020 a las 3:13 PDT Laura Matamoros tiene la manicura que querrás copiar para este verano La influencer presume de uñas y ojo que puede crear tendencia. Laura Matamoros muestra una manicura de lo más original que simulan un cielo azul con nubes blancas. Si hace unos días La influencer presume de uñas y ojo que puede crear tendencia. Laura Matamoros muestra una manicura de lo más original que simulan un cielo azul con nubes blancas. Si hace unos días causaba furor con un bikini , ahora lo hace con sus uñas.

Instagram Kiko Matamoros Kiko Matamoros muestra su faceta de abuelo El colaborador de 'Sálvame' ha compartido una foto de lo más tierna junto a su nieto Matías, de dos añitos. Kiko lleva en los hombros al hijo de Laura Matamoros por quien siente adoración. La imagen más tierna de Kiko contrasta con la imagen de duro que transmite habitualmente.

Ver esta publicación en Instagram ¡Me reencuentro con mi chica! 😍 @nickykim2807 #felicidad #Málaga Una publicación compartida de Antonio Banderas (@antoniobanderasoficial) el 6 Jul, 2020 a las 6:26 PDT Antonio Banderas, loco de felicidad con su chica Llevaban muchas semanas sin poder verse por culpa del coronavirus. El actor ha pasado el confinamiento en Málaga su ciudad natal, mientras que Nicole Kimpel estaba en Ginebra junto a su padre y su hermana. Con el fin del estado de alarma, Nicole ha podido viajar por fin a Marbella para reencontrarse con su chico. Antonio Banderas ha querido compartir con sus seguidores este momento tan especial mostrando una foto en la que besa a su novia bajo el hastag #felicidad.

Ver esta publicación en Instagram La famosa camisa de Martínez. Qué nervios... “NO VUELVAS” ☝🏽⛔️ Una publicación compartida de Miriam Rodríguez (@miriamrmusic_) el 6 Jul, 2020 a las 4:19 PDT Miriam Rodríguez desvela el motivo de su unión con Dani Martínez La cantante, que se dio a conocer en 2017 en 'Operación Triunfo', ha mostrado las primeras imágenes de su nuevo videoclip protagonizado por el cómico Dani Martínez. Miriam está muy nerviosa ante el estreno de 'No vuelvas' que será el próximo 10 de julio.

