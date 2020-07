La semana de los famosos en las redes

Ver esta publicación en Instagram GRACIAS POR TANTO MI AMOR. ❤️ Una publicación compartida de SOFIA💫 (@sofia_suescun) el 11 Jul, 2020 a las 8:48 PDT Sofía Suescun agradece a Kiko su apoyo.La joven está atravesando un complicado momento tras el robo en su casa y su chico no se ha separado de su lado, así que no ha dudado en agradecérselo públicamente.

Ver esta publicación en Instagram ❤️ Una publicación compartida de Rosanna Zanetti (@rosannazanetti) el 11 Jul, 2020 a las 7:13 PDT Rosanna confiesa a quién se parece Matteo.La modelo ha respondido al comentario de una seguidora que le preguntaba por el rostro del pequeño, y ella ha confesado que se parece mucho a su papá, aunque cada día tiene más cositas de los dos.

Ver esta publicación en Instagram 08.07.2012 ♾❤️ @annaortiz34 Una publicación compartida de Andres Iniesta (@andresiniesta8) el 10 Jul, 2020 a las 5:34 PDT Iniesta celebra su amor.El futbolista cumple su octavo aniversario con Anna Ortiz, y ella le ha dedicado unas románticas palabras: "Elegí quererte, cuidarte, y sonreír todos los días a tu lado.⁣⁣ Elegí conocerte, cada día un poquito más.⁣⁣ Elegí reír, llorar, crecer y aprender junto a ti.. que la vida es un regalo.. y merece ser vivida.⁣⁣ Elegí cogerte la mano; fuerte; para no soltarte. ⁣⁣Esa tarde de verano; 8 de julio 2012; elegí que fueras mi decisión diaria..⁣⁣Y supe que lo mejor está siempre por llegar.⁣⁣ Feliz 8 aniversario amor".

Ver esta publicación en Instagram Color o blanco y negro? 🌈🌚 #Verano2020 #Marbella Una publicación compartida de ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) el 10 Jul, 2020 a las 3:33 PDT Paula Echevarría luce tipazo en bikini.Mientras Daniella disfruta de unas vacaciones con papá en su tierra, la actriz desconecta en Marbella junto a su chico, Miguel Torres, y posa así de sexy en la piscina.

Ver esta publicación en Instagram Happy birthday to my little sister x I love you so so much ❤️❤️ Una publicación compartida de 🇬🇧 (@brooklynbeckham) el 10 Jul, 2020 a las 1:01 PDT Brooklyn Beckham se derrite con su hermana pequeña.Hoy cumple años la princesita de los Beckham y así de tierno se ha mostrado Brooklyn en sus redes sociales, lanzándole una felicitación de lo más especial: "Te quiero mucho".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AITANA (@aitanax) el 6 Jul, 2020 a las 5:08 PDT La foto con la que Aitana vuelve loco a Miguel Bernardeau La cantante ha subido una foto de lo más sugerente en bañador que ha provocado que su chico se vuelva loco. El hijo de Ana Duato solo ha necesitado una palabra para definir lo que le provocaba la imagen tan sexy de su chica. ¡JO-DER' comentaba sin más en el perfil de Instagram de Aitana.

Ver esta publicación en Instagram Χορεύω twerk μόνη 🦋 Una publicación compartida de Úrsula Corberó 🐣 (@ursulolita) el 5 Jul, 2020 a las 9:08 PDT El sorprendente cambio de look de Úrsula Corberó La actriz ha revolucionado a su masiva legión de seguidores, más de 20 millones, al mostrar su nueva imagen con el pelo muy largo y rizado. Úrsula Corberó posa como si fuera una diosa griega y juega con su imagen en varias fotos que han causado furor. La protagonista de 'La casa de papel' no ha desvelado el motivo de su cambio de look pero todo apunta a que se trata de una caracterización para un nuevo trabajo como intérprete.

Ver esta publicación en Instagram Hasta las nubes ida y vuelta ✌🏾 Una publicación compartida de Laura Matamoros (@_lmflores) el 6 Jul, 2020 a las 3:13 PDT Laura Matamoros tiene la manicura que querrás copiar para este verano La influencer presume de uñas y ojo que puede crear tendencia. Laura Matamoros muestra una manicura de lo más original que simulan un cielo azul con nubes blancas. Si hace unos días causaba furor con un bikini, ahora lo hace con sus uñas.

Instagram Kiko Matamoros Kiko Matamoros muestra su faceta de abuelo El colaborador de 'Sálvame' ha compartido una foto de lo más tierna junto a su nieto Matías, de dos añitos. Kiko lleva en los hombros al hijo de Laura Matamoros por quien siente adoración. La imagen más tierna de Kiko contrasta con la imagen de duro que transmite habitualmente.

Ver esta publicación en Instagram ¡Me reencuentro con mi chica! 😍 @nickykim2807 #felicidad #Málaga Una publicación compartida de Antonio Banderas (@antoniobanderasoficial) el 6 Jul, 2020 a las 6:26 PDT Antonio Banderas, loco de felicidad con su chica Llevaban muchas semanas sin poder verse por culpa del coronavirus. El actor ha pasado el confinamiento en Málaga su ciudad natal, mientras que Nicole Kimpel estaba en Ginebra junto a su padre y su hermana. Con el fin del estado de alarma, Nicole ha podido viajar por fin a Marbella para reencontrarse con su chico.Antonio Banderas ha querido compartir con sus seguidores este momento tan especial mostrando una foto en la que besa a su novia bajo el hastag #felicidad.

Ver esta publicación en Instagram La famosa camisa de Martínez. Qué nervios... “NO VUELVAS” ☝🏽⛔️ Una publicación compartida de Miriam Rodríguez (@miriamrmusic_) el 6 Jul, 2020 a las 4:19 PDT Miriam Rodríguez desvela el motivo de su unión con Dani Martínez La cantante, que se dio a conocer en 2017 en 'Operación Triunfo', ha mostrado las primeras imágenes de su nuevo videoclip protagonizado por el cómico Dani Martínez. Miriam está muy nerviosa ante el estreno de 'No vuelvas' que será el próximo 10 de julio.

Ver esta publicación en Instagram 10 years challenge 💉 2010-2020 Una publicación compartida por Dr. Carla Barber - Antiaging (@dr.carlabarber) el 5 de Jul de 2020 a las 12:08 PDT Carla Barber, 10 years challenge Carla Barber nunca ha ocultado sus retoques. "El bótox ha cambiado mi vida. Gracias a él, mi cara es más fina. Gracias al ácido hialurónico mis ojeras no están hundidas y el color se ha blanqueado. Cinco años después, mi nariz es mas fina gracias a la cirugía plástica", comentaba hace algún tiempo. Pero ya se ha cansado de que digan que su belleza es todo retoques por eso ha publicado esta imagen en la que se ve el antes y el después de la Miss España 2015. Sus seguidores lo tienen claro: "estaba más guapa antes".

Ver esta publicación en Instagram Everyone has a Crutch................ 🛠 Una publicación compartida por Madonna (@madonna) el 6 de Jul de 2020 a las 7:10 PDT Madonna, semidesnuda y con muleta La cantante, que está a punto de cumplir 62 años, ha sorprendido a sus fans al posar semidesnuda, tapándose estratégicamente los pechos y con un sombrero. Pero lo más llamativo de la imagen no es su cuerpazo sino la muleta en la que se apoya y es que la diva del pop se recupera de una lesión de rodilla. "Todos tienen una muleta", escribe junto a la foto.

Ver esta publicación en Instagram Por más vacaciones a tu lado, te quiero 💛🍀🔐 Una publicación compartida por Alex Bueno (@alexbueno22) el 7 de Jul de 2020 a las 5:34 PDT Álex Bueno, muy enamorado El que fuera pareja de Fiama en 'La isla de las tentaciones' está de lo más enamorado y así lo demuestra en sus redes sociales. Él y la jugadora del Torrelodones Fútbol Club, Natalia Villena, han pasado unos días de amor y playa en Calpe. "Por más vacaciones a tu lado, te quiero", ha escrito junto a la romántica instantánea.

Ver esta publicación en Instagram Hermanos❤️ Una publicación compartida por Jesús Vázquez (@jvazquezoficial) el 6 de Jul de 2020 a las 1:24 PDT Jesús Vázquez, vacaciones con su 'hermano' El presentador se lleva de maravilla con el humorista Jorge Cadaval, tanto que Jesús le llama "hermano". En los momentos más duros de la vida del presentador, cuando su nombre se vio involucrado en el 'Caso Arny', el humorista fue su gran apoyo. "Me tuve que ir a vivir a Sevilla. Jorge Cadaval apareció como un milagro y me dijo: 'Tú te vienes para casa'. Estoy en deuda eterna con los Cadaval. Son mi familia", declaró el gallego hace unos años.

Ver esta publicación en Instagram Esta es mi vida, podrás escucharlo a partir de las 00:00 en tu plataforma favorita 🌹 Mañana a las 10:00 ¡nuevo videoclip! 👉 isabelpantoja.es Una publicación compartida de ISABEL PANTOJA (@isabel_pantoja_martin) el 8 Jul, 2020 a las 9:39 PDT Isabel Pantoja ¡vuelve! La cantante de 'Marinero de luces' ha vuelto a dar la campanada, y este 8 de julio de 2020 ha anunciado ¡que estrena nuevo single! Fue en las pasadas navidades cuando volvió al mundo musical con 'Enamórate', y en verano ha decidido estrenar 'Esta es mi vida'. ¿Será el título de la canción el resumen de una cascada de críticas veladas? Lo veremos este 9 de julio en cuanto se estrene...

Ver esta publicación en Instagram Os quiero!!!! Una publicación compartida de Mila Ximenez (@milaximenezoficial) el 8 Jul, 2020 a las 8:58 PDT Mila Ximénez agradece el apoyo a sus amigos en su momento más duro La colaboradora de 'Sálvame' ha decidido que su cáncer de pulmón no le va a frenar de hacer lo que quiera en cada momento, y ahora que está de baja en el trabajo, está quedando con familiares y amigos que le están trasladando todas sus fuerzas. ¿Los últimos? Belén Esteban y Raúl Prieto, con los que Mila quedó en pleno centro de Madrid para tomar algo y ponerse al día. Desde luego, por la sonrisa en la cara de Mila, se nota que tiene todo el apoyo del mundo. ¡Ánimo!

Ver esta publicación en Instagram BRILLA. Y al que le moleste que se tape los ojos . 💫✨ #felizmiercoles #buenosdias Una publicación compartida de Lorena Gómez (@lorenagomez_) el 8 Jul, 2020 a las 1:06 PDT Lorena Gómez se pone pensativa La cantante, y recién estrenada mamá, ha dado lo buenos días a sus seguidores este miércoles con una frase con doble filo, entre el buen rollo y el 'zasca': "BRILLA. Yal que le moleste, que se tape los ojos", ha escrito junto a un selfie. ¿Lo dirá por alguien en concreto...?

Gianmarco Onestini Instagram Gianmarco presume de pectorales El italiano parece un experto en marketing: consigue llamar la atención enseñando carne (sabiendo como sabe que está tremendo), pero en realidad ha metido una cuña publicitaria de su nuevo single, 'Maracaná', preguntando a sus seguidores cual es su frase favorita de la canción. ¡Qué listo...!

Ver esta publicación en Instagram 💗🧡💛💙🖤 Una publicación compartida de Kylie 🤍 (@kyliejenner) el 7 Jul, 2020 a las 6:21 PDT La manicura imposible de Kylie Jenner 'Sencillez' y 'Kardashian-Jenner' no suelen ir juntas en la misma frase, y esta vez no iba a ser menos: la más pequeña del 'klan' ha salido de vacaciones, pero no por eso ha descuidado su estilo: atención a los estampados imposibles en su nueva manicura. Eso sí, al menos tiene rollazo, y vemos que se va a poner de moda este verano. ¿Preparadas para ver miles de uñas estampadas por las calles?

Ver esta publicación en Instagram Disfrutando de ti...🌊🌊🌊 Una publicación compartida de Makoke (@makoke_) el 9 Jul, 2020 a las 10:54 PDT Makoke y su bikini frente al mar La ex de Kiko Matamoros, por fin, ha podido darse un chapuzón en el mar. Para celebrarlo, nada mejor, que un posado de ella misma en la orilla presumiendo de retaguardia. ¡Sin palabras!

Ver esta publicación en Instagram Y se junta el cielo con el mar ☁️🌊 Una publicación compartida de Alba Carrillo (@albacarrillooficial) el 9 Jul, 2020 a las 4:37 PDT Alba Carrillo se pone bucólica La colaboradora de 'Ya es mediodía' y 'Viva la vida' ha compartido con sus seguidores una preciosa imagen en la que "se junta el cielo con el mar". La sonrisa de la modelo deja claro el buen momento que está viviendo.

Ver esta publicación en Instagram ❤️ Una publicación compartida de Rosanna Zanetti (@rosannazanetti) el 9 Jul, 2020 a las 6:50 PDT David Bisbal y Rosanna Zanetti, vacaciones en Almería El cantante y su mujer, embarazada de una niña, toman el sol en pareja mientras desconectan en la tierra natal del artista. ¿Dónde estaría su pequeño Matteo?

Ver esta publicación en Instagram HO-LI-DAYS Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) el 9 Jul, 2020 a las 11:53 PDT Anabel Pantoja comienza sus vacaciones La sobrina de Isabel Pantoja ha comenzado unos días de descanso y lo ha hecho presumiendo de bikini y sin importarle las críticas por su cuerpo. ¡Olé tú!

