Ver esta publicación en Instagram Esta es mi vida, podrás escucharlo a partir de las 00:00 en tu plataforma favorita 🌹 Mañana a las 10:00 ¡nuevo videoclip! 👉 isabelpantoja.es Una publicación compartida de ISABEL PANTOJA (@isabel_pantoja_martin) el 8 Jul, 2020 a las 9:39 PDT Isabel Pantoja ¡vuelve! La cantante de 'Marinero de luces' ha vuelto a dar la campanada, y este 8 de julio de 2020 ha anunciado ¡que estrena nuevo single! Fue en las pasadas navidades cuando volvió al mundo musical con 'Enamórate', y en verano ha decidido estrenar 'Esta es mi vida'. ¿Será el título de la canción el resumen de una cascada de críticas veladas? Lo veremos este 9 de julio en cuanto se estrene...

Ver esta publicación en Instagram Os quiero!!!! Una publicación compartida de Mila Ximenez (@milaximenezoficial) el 8 Jul, 2020 a las 8:58 PDT Mila Ximénez agradece el apoyo a sus amigos en su momento más duro La colaboradora de 'Sálvame' ha decidido que su cáncer de pulmón no le va a frenar de hacer lo que quiera en cada momento, y ahora que está de baja en el trabajo, está quedando con familiares y amigos que le están trasladando todas sus fuerzas. ¿Los últimos? Belén Esteban y Raúl Prieto, con los que Mila quedó en pleno centro de Madrid para tomar algo y ponerse al día. Desde luego, por la sonrisa en la cara de Mila, se nota que tiene todo el apoyo del mundo. ¡Ánimo!

Ver esta publicación en Instagram BRILLA. Y al que le moleste que se tape los ojos . 💫✨ #felizmiercoles #buenosdias Una publicación compartida de Lorena Gómez (@lorenagomez_) el 8 Jul, 2020 a las 1:06 PDT Lorena Gómez se pone pensativa La cantante, y recién estrenada mamá, ha dado lo buenos días a sus seguidores este miércoles con una frase con doble filo, entre el buen rollo y el 'zasca': "BRILLA. Yal que le moleste, que se tape los ojos", ha escrito junto a un selfie. ¿Lo dirá por alguien en concreto...?

Gianmarco Onestini Instagram Gianmarco presume de pectorales El italiano parece un experto en marketing: consigue llamar la atención enseñando carne (sabiendo como sabe que está tremendo), pero en realidad ha metido una cuña publicitaria de su nuevo single, 'Maracaná', preguntando a sus seguidores cual es su frase favorita de la canción. ¡Qué listo...!

Ver esta publicación en Instagram 💗🧡💛💙🖤 Una publicación compartida de Kylie 🤍 (@kyliejenner) el 7 Jul, 2020 a las 6:21 PDT La manicura imposible de Kylie Jenner 'Sencillez' y 'Kardashian-Jenner' no suelen ir juntas en la misma frase, y esta vez no iba a ser menos: la más pequeña del 'klan' ha salido de vacaciones, pero no por eso ha descuidado su estilo: atención a los estampados imposibles en su nueva manicura. Eso sí, al menos tiene rollazo, y vemos que se va a poner de moda este verano. ¿Preparadas para ver miles de uñas estampadas por las calles?

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.