Ver esta publicación en Instagram Disfrutando de ti...🌊🌊🌊 Una publicación compartida de Makoke (@makoke_) el 9 Jul, 2020 a las 10:54 PDT Makoke y su bikini frente al mar La ex de Kiko Matamoros, por fin, ha podido darse un chapuzón en el mar. Para celebrarlo, nada mejor, que un posado de ella misma en la orilla presumiendo de retaguardia. ¡Sin palabras!

Ver esta publicación en Instagram Y se junta el cielo con el mar ☁️🌊 Una publicación compartida de Alba Carrillo (@albacarrillooficial) el 9 Jul, 2020 a las 4:37 PDT Alba Carrillo se pone bucólica La colaboradora de 'Ya es mediodía' y 'Viva la vida' ha compartido con sus seguidores una preciosa imagen en la que "se junta el cielo con el mar". La sonrisa de la modelo deja claro el buen momento que está viviendo.

Ver esta publicación en Instagram 🐍 Una publicación compartida de Ó S C A R C A S A S (@oscar_casas_) el 9 Jul, 2020 a las 11:17 PDT Óscar Casas, en el desierto El hermano de Mario Casas ha hecho las delicias de sus más de tres millones de seguidores con un posado, sin camiseta, en las dunas del desierto. Sus seguidores y nosotros, encantados con las vistas.

Ver esta publicación en Instagram HO-LI-DAYS Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) el 9 Jul, 2020 a las 11:53 PDT Anabel Pantoja comienza sus vacaciones La sobrina de Isabel Pantoja ha comenzado unos días de descanso y lo ha hecho presumiendo de bikini y sin importarle las críticas por su cuerpo. ¡Olé tú!

Ver esta publicación en Instagram ❤️ Una publicación compartida de Rosanna Zanetti (@rosannazanetti) el 9 Jul, 2020 a las 6:50 PDT David Bisbal y Rosanna Zanetti, vacaciones en Almería El cantante y su mujer, embarazada de una niña, toman el sol en pareja mientras desconectan en la tierra natal del artista. ¿Dónde estaría su pequeño Matteo?

