Ver esta publicación en Instagram Me paso todo el día pasada por agua 💦😂😉 Buenos días mundo💋 #felizlunes #buenrollo #julio #sharala Una publicación compartida de Rosario Mohedano (@rosariomohedano) el 13 Jul, 2020 a las 2:56 PDT Rosario Mohedano, pasada por agua Otra que posa ligerita de ropa es la hija de Rosa Benito. Ha posado recién salida de la ducha y con solo un tanga. La cantante lleva la toalla todavía recogiendo el pelo mojado y es que está claro que con el calor que hace estos días, lo único que apetece es estar con poca ropa y a ser posible en el agua.

Ver esta publicación en Instagram #BeachBabes ☀️👯‍♀️🌊 Una publicación compartida de Paris Hilton (@parishilton) el 12 Jul, 2020 a las 4:40 PDT Paris Hilton a lo Marilyn La millonaria norteamericana posa con un look que ya llevó la mítica Marilyn Monroe. Ella siempre se ha declarado fan de la actriz y no es la primera vez que se viste como ella.

Ver esta publicación en Instagram Lunes 🦄 Una publicación compartida de Aida Domenech (@dulceida) el 13 Jul, 2020 a las 11:46 PDT Dulceida, muy sexy La influencer ha querido comenzar la semana con un top juguetón en el que si se descuida se le escapa un pecho.

Está claro que ella lo tiene controlado, pero sus fans se han quedado con las ganas de algo más.

Ver esta publicación en Instagram As steppanwolf... Born to be wild 🌿 Una publicación compartida de Juan Betancourt (@juanbetancourtt) el 13 Jul, 2020 a las 10:36 PDT Juan Betancourt, en el paraíso El modelo está disfrutando unos días del lujoso hotel Asia Gardens Hotel & Thai Spa de Benidorm en el que hay espectaculares cascadas que nada tienen que envidiar al Caribe.Y sí, suspiramos cuando vemos el cuerpazo que tiene Juan.

