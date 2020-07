Ver esta publicación en Instagram Welcome to the family Salsa 🌸💕 Una publicación compartida de A N A D E A R M A S (@ana_d_armas) el 17 Jul, 2020 a las 3:24 PDT Ana de Armas y Ben Affleck aumentan la familia. La pareja más TOP del momento acaba de recibir en la familia a Salsa, una perrita que se suma a la ya familia numerosa perruna de los actores.

Ver esta publicación en Instagram Si nos confinan de nuevo, que sea así... 🌈 . #lavidaenelmaresmassabrosa #ibiza Una publicación compartida de Hell 🙋🏼Elena Tablada (@hellentablada) el 17 Jul, 2020 a las 1:16 PDT Elena Tablada luce cuerpazo tras su segundo parto. La diseñadora ha compartido una imagen que demuestra el tipazo que ya tiene tras recibir a la pequeña Camila, su primera hija en común con Javier Ungría, que llegó al mundo el pasado 21 de abril.

Ver esta publicación en Instagram Corto para un largo. Una publicación compartida de Antonio Pagudo (@pagudo) el 17 Jul, 2020 a las 10:07 PDT Antonio Pagudo sorprende con su nuevo 'look'. ¡Adiós rizos! Y tal y como él mismo ha explicado con mucho humor y juego de palabras, se trata de un pelo "corto" para "un largo", así que seguramente haya tenido que cambiar por su papel en una película.

Ver esta publicación en Instagram I ❤ summer Una publicación compartida de ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) el 18 Jul, 2020 a las 6:59 PDT Paula Echevarría protagoniza el topless del verano. En la piscina, con sombrero y gafas de sol, pero sin la parte de arriba del brikini, así ha posado la actriz ante sus miles de seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Hasta pronto Conil ☀️ Que buenos diitas hemos pasado ⛱☀️🐚♥️🐠 GRACIAS🌴 Una publicación compartida de SORAYA ARNELAS (@soraya82) el 17 Jul, 2020 a las 2:02 PDT Soraya luce tipazo en la playa.La cantante ha pasado unos días en Conil junto a su hija y su chico, Miguel Ángel, y ha presumido de tipazo con este bikini dorado que, por cierto, nos encanta.

Ver esta publicación en Instagram Se ha ido el sol❤ Una publicación compartida de Alba (@albadiazmartin) el 17 Jul, 2020 a las 7:04 PDT Alba Díaz, de chill. La joven está disfrutando de unas vacaciones y nos ha conquistado con esta foto desde un barco... ¡Adiós preocupaciones!

Ver esta publicación en Instagram Twinssss👯‍♀️ Una publicación compartida de ANITA (@_anitamatamoros) el 17 Jul, 2020 a las 7:01 PDT Anita Matamoros y su cuñada, Marina, las nuevas gemelas Olsen. Ana ha compartido esta divertida imagen en la que tanto ella como su cuñada, la novia de Javier Tudela, llevan el mismo vestido.

Ver esta publicación en Instagram As Steppenwolf... Born to be wild 🌿 Una publicación compartida de Juan Betancourt (@juanbetancourtt) el 13 Jul, 2020 a las 10:36 PDT Juan Betancourt, vacaciones en Benidorm junto a Andrea Duro La pareja ha puesto rumbo a la ciudad alicantina para pasar unos días de descanso en el hotel Asia Gardens. Y así de 'zen' posaba el modelo cubano. Un entorno idílico en el que también hemos visto a su chica, la actriz Andrea Duro.

Ver esta publicación en Instagram Guardar las cosas que mis padres conservaban, hace que recuerdes lo que no recordabas ... #nostalgia #comunion #victorsandoval #sandovalizate #huerfano #medejaronlosrecuerdos Una publicación compartida de Victor Sandoval (@sandovalizateoficial) el 13 Jul, 2020 a las 4:53 PDT Víctor Sandoval y el recuerdo de su Primera Comunión Los padres del colaborador de 'Sálvame' guardan en su baúl de los recuerdos una bonita estampa de la Primera Comunión de su hijo. Gracias a ella hemos descubierto que el periodista se llama 'Victor Gregorio Díaz Novill0' y que hizo la Comunión el 27 de mayo de 1976, en la iglesia de Nuevas Señora de Covadonga, en Madrid.

Ver esta publicación en Instagram Buenas noches Amores!!!💖 Trabajar, Amar, disfrutar de la vida, de los seres queridos y los pequeños momentos.💪❤️🌈👨‍👩‍👦‍👦 Una publicación compartida de Raquel Mosquera (@raquelmosqueram) el 13 Jul, 2020 a las 2:10 PDT Raquel Mosquera posa en bañador La peluquera ha conquistado a sus fans posando en bañador en la piscina de su casa. A la viuda de Pedro Carrasco no le falta detalle en su look: pendientes XXL y camisola dorada a juego con sus sandalias de plataforma. "Buenas noches Amores! Trabajar, amar, disfrutar de la vida, de los seres queridos y los pequeños momentos", comenta junto a la imagen.

Ver esta publicación en Instagram Me paso todo el día pasada por agua 💦😂😉 Buenos días mundo💋 #felizlunes #buenrollo #julio #sharala Una publicación compartida de Rosario Mohedano (@rosariomohedano) el 13 Jul, 2020 a las 2:56 PDT Rosario Mohedano, pasada por agua Otra que posa ligerita de ropa es la hija de Rosa Benito. Ha posado recién salida de la ducha y con solo un tanga. La cantante lleva la toalla todavía recogiendo el pelo mojado y es que está claro que con el calor que hace estos días, lo único que apetece es estar con poca ropa y a ser posible en el agua.

Ver esta publicación en Instagram #BeachBabes ☀️👯‍♀️🌊 Una publicación compartida de Paris Hilton (@parishilton) el 12 Jul, 2020 a las 4:40 PDT Paris Hilton a lo Marilyn La millonaria norteamericana posa con un look que ya llevó la mítica Marilyn Monroe. Ella siempre se ha declarado fan de la actriz y no es la primera vez que se viste como ella.

Ver esta publicación en Instagram As steppanwolf... Born to be wild 🌿 Una publicación compartida de Juan Betancourt (@juanbetancourtt) el 13 Jul, 2020 a las 10:36 PDT Juan Betancourt, en el paraíso El modelo está disfrutando unos días del lujoso hotel Asia Gardens Hotel & Thai Spa de Benidorm en el que hay espectaculares cascadas que nada tienen que envidiar al Caribe.Y sí, suspiramos cuando vemos el cuerpazo que tiene Juan.

Ver esta publicación en Instagram Lunes 🦄 Una publicación compartida de Aida Domenech (@dulceida) el 13 Jul, 2020 a las 11:46 PDT Dulceida, muy sexy La influencer ha querido comenzar la semana con un top juguetón en el que si se descuida se le escapa un pecho. Está claro que ella lo tiene controlado, pero sus fans se han quedado con las ganas de algo más.

Ver esta publicación en Instagram I still can’t believe u chose me @haileybieber !! Una publicación compartida de Justin Bieber (@justinbieber) el 14 Jul, 2020 a las 4:07 PDT Justin Bieber, enamorado como el primer día El cantante sigue alucinando con la pedazo de mujer que tiene, y todavía hoy no se puede creer que ella eligiera estar con él, y así lo ha hecho saber al mundo con esta bonita foto en la que salen abrazados: "I still can't believe u chose me", ha escrito. ¡Qué bonito!

Ver esta publicación en Instagram Un pouquiño de darlle o saco Una publicación compartida de Luis Cepeda (@cepeda) el 15 Jul, 2020 a las 8:39 PDT Luis Cepeda calienta al personal El ex triunfito sabe muy bien lo que quieren sus fans, y él se lo da sin problema: así de sexy posaba para la cámara durante una sesión de entrenamiento de boxeo en casa, luciendo pectorales y abdominales. ¡Ay, Cepeda, si te dejaras...!

Ver esta publicación en Instagram BoNnE JoUrNéE ✌ Una publicación compartida de Pablo Alborán (@pabloalboran) el 15 Jul, 2020 a las 1:43 PDT A Pablo Alborán también le sobra la ropa Y con este calor no nos extraña: el malagueño se está aficionando a esto de salir sin camiseta en las redes sociales, y nosotr@s no tenemos ninguna queja. Bueno, sí, una: ¡a ver si para la próxima enseñas más carne, Pablo, hermoso!

Ver esta publicación en Instagram No filter needed ☀️ Una publicación compartida de Ares Teixidó (@aresteixido) el 15 Jul, 2020 a las 7:03 PDT Ares Teixidó, el motivo de nuestra envidia La presentadora, a diferencia de los aquí presentes, ya está de vacaciones, y desde el momento en el que ha pisado la playa no ha parado de darnos envidia. Su última foto, sin filtros, como ella misma dice, subida a una tabla de surf. ¡Haznos sitio, que nosotros también queremos subir a esa tabla!

Ver esta publicación en Instagram Mar Egeo et Moi 💦 #maregeo #andressarda #trikini Una publicación compartida de Cristina CastaÑo (@cristinacastano_oficial) el 15 Jul, 2020 a las 3:40 PDT Cristina Castaño gana por goleada en envidia La actriz se ha marchado a Grecia para disfrutar de sus días libres, y está más a gusto que un Dios del Olimpo... ¡porque se ha marchado a Grecia! Sí, ese es el mar Egeo, y la que posa como si estuviera en un editorial de la revista Elle es Cristina. ¡Ella sí que nos da envidia!

Ver esta publicación en Instagram I knew I was missing something... ➡️ Una publicación compartida de Jessica Chastain (@jessicachastain) el 16 Jul, 2020 a las 8:37 PDT Al igual que la actriz Jessica Chastain... La conocida actriz estadounidense ha emulado, de esta forma, una escultura. Una imagen que seguro que ha subido la temperatura de su red social...

