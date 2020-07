Ver esta publicación en Instagram As Steppenwolf... Born to be wild 🌿 Una publicación compartida de Juan Betancourt (@juanbetancourtt) el 13 Jul, 2020 a las 10:36 PDT Juan Betancourt, vacaciones en Benidorm junto a Andrea Duro La pareja ha puesto rumbo a la ciudad alicantina para pasar unos días de descanso en el hotel Asia Gardens. Y así de 'zen' posaba el modelo cubano. Un entorno idílico en el que también hemos visto a su chica, la actriz Andrea Duro.

Ver esta publicación en Instagram Guardar las cosas que mis padres conservaban, hace que recuerdes lo que no recordabas ... #nostalgia #comunion #victorsandoval #sandovalizate #huerfano #medejaronlosrecuerdos Una publicación compartida de Victor Sandoval (@sandovalizateoficial) el 13 Jul, 2020 a las 4:53 PDT Víctor Sandoval y el recuerdo de su Primera Comunión Los padres del colaborador de 'Sálvame' guardan en su baúl de los recuerdos una bonita estampa de la Primera Comunión de su hijo. Gracias a ella hemos descubierto que el periodista se llama 'Victor Gregorio Díaz Novill0' y que hizo la Comunión el 27 de mayo de 1976, en la iglesia de Nuevas Señora de Covadonga, en Madrid.

Ver esta publicación en Instagram Buenas noches Amores!!!💖 Trabajar, Amar, disfrutar de la vida, de los seres queridos y los pequeños momentos.💪❤️🌈👨‍👩‍👦‍👦 Una publicación compartida de Raquel Mosquera (@raquelmosqueram) el 13 Jul, 2020 a las 2:10 PDT Raquel Mosquera posa en bañador La peluquera ha conquistado a sus fans posando en bañador en la piscina de su casa. A la viuda de Pedro Carrasco no le falta detalle en su look: pendientes XXL y camisola dorada a juego con sus sandalias de plataforma. "Buenas noches Amores! Trabajar, amar, disfrutar de la vida, de los seres queridos y los pequeños momentos", comenta junto a la imagen.

