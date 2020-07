Ver esta publicación en Instagram I still can’t believe u chose me @haileybieber !! Una publicación compartida de Justin Bieber (@justinbieber) el 14 Jul, 2020 a las 4:07 PDT Justin Bieber, enamorado como el primer día El cantante sigue alucinando con la pedazo de mujer que tiene, y todavía hoy no se puede creer que ella eligiera estar con él, y así lo ha hecho saber al mundo con esta bonita foto en la que salen abrazados: "I still can't believe u chose me", ha escrito. ¡Qué bonito!

Ver esta publicación en Instagram Un pouquiño de darlle o saco Una publicación compartida de Luis Cepeda (@cepeda) el 15 Jul, 2020 a las 8:39 PDT Luis Cepeda calienta al personal El ex triunfito sabe muy bien lo que quieren sus fans, y él se lo da sin problema: así de sexy posaba para la cámara durante una sesión de entrenamiento de boxeo en casa, luciendo pectorales y abdominales. ¡Ay, Cepeda, si te dejaras...!

Ver esta publicación en Instagram BoNnE JoUrNéE ✌ Una publicación compartida de Pablo Alborán (@pabloalboran) el 15 Jul, 2020 a las 1:43 PDT A Pablo Alborán también le sobra la ropa Y con este calor no nos extraña: el malagueño se está aficionando a esto de salir sin camiseta en las redes sociales, y nosotr@s no tenemos ninguna queja. Bueno, sí, una: ¡a ver si para la próxima enseñas más carne, Pablo, hermoso!

Ver esta publicación en Instagram No filter needed ☀️ Una publicación compartida de Ares Teixidó (@aresteixido) el 15 Jul, 2020 a las 7:03 PDT Ares Teixidó, el motivo de nuestra envidia La presentadora, a diferencia de los aquí presentes, ya está de vacaciones, y desde el momento en el que ha pisado la playa no ha parado de darnos envidia. Su última foto, sin filtros, como ella misma dice, subida a una tabla de surf. ¡Haznos sitio, que nosotros también queremos subir a esa tabla!

Ver esta publicación en Instagram Mar Egeo et Moi 💦 #maregeo #andressarda #trikini Una publicación compartida de Cristina CastaÑo (@cristinacastano_oficial) el 15 Jul, 2020 a las 3:40 PDT Cristina Castaño gana por goleada en envidia La actriz se ha marchado a Grecia para disfrutar de sus días libres, y está más a gusto que un Dios del Olimpo... ¡porque se ha marchado a Grecia! Sí, ese es el mar Egeo, y la que posa como si estuviera en un editorial de la revista Elle es Cristina. ¡Ella sí que nos da envidia!

