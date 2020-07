Ver esta publicación en Instagram #Preggers 💛 Una publicación compartida de Barbie (@nickiminaj) el 20 Jul, 2020 a las 7:21 PDT Nicki Minaj anuncia embarazo La rapera ha querido dar la buena nueva a través de su Instagram y sus fanas han enloquecido. Poco se sabe del hijo que espera junto a su marido Kenneth ‘Zoo’ Petty, con el que se casó en 2019. La cantante ha compartido tres imágenes con las que además de anunciar que está embarazada, ha querido dar las gracias por el cariño recibido, pero no ha dado ninguna pista sobre si es niño o niña.

Ver esta publicación en Instagram BUENOS DÍAS FAMILIA YA TENÉIS EN YOUTUBE NUEVO VIDEOCLIP “ITALIANO” CON MI HERMANO @ndg.music 🇪🇸 X🇮🇹 ⭐️⭐️⭐️ Una publicación compartida de  OMAR MONTES (@omarmontesofficial) el 20 Jul, 2020 a las 5:30 PDT Omar Montes anuncia su nuevo videoclip El madrileño ya tiene nuevo trabajo que se llama 'Italiano' y que ha grabado con el rapero NDG. Omar está que se sale y no para de trabajar y hacer colaboraciones que seguro nos hartamos de escuchar en los chiringuitos de playa este verano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Daniela Blume (@danielablume) el 18 Jul, 2020 a las 9:38 PDT Daniela Blume presume de culazo Con un minitanga dorado, Daniela ha posado así de sugerente en la playa y es que su trasero es monumental y ella lo sabe. No es la primera vez que la vemos posando en actitud sugerente en la que su culo está muy destacado.

Ver esta publicación en Instagram vosotros que sois más , ¿de playa o piscina? 💛 os leo Una publicación compartida de Natalia Rodriguez. (@nataliaoficial) el 20 Jul, 2020 a las 5:30 PDT Natalia luce tipazo La cantante tiene un cuerpo de escándalo y lo luce así de bien en bikini mientras nos pregunta si somos más de piscina o de playa. Sus amigas Gisela y Barei le han comentado lo cañona que está. Querida Natalia, nosotros ahora mismo somos de lo que sea con tal de no estar trabajando ;-)

