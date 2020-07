Ver esta publicación en Instagram Felicidades, AMIGO. Gracias por estar ahí, siempre. Te quiero! Una publicación compartida de Mila Ximenez (@milaximenezoficial) el 25 Jul, 2020 a las 1:26 PDT Mila Ximénez, su felicitación a Jorge Javier.El presentador cumple 50 años y su gran amiga y compañera de 'Sálvame' le ha dedicado unas bonitas palabras en la red.

Ver esta publicación en Instagram U wanna ride me? @yamahamotor_es #urbanmobility #changeyourmove Una publicación compartida de Birtukan (@berta__vazquez) el 24 Jul, 2020 a las 6:55 PDT Berta Vázquez hace arder la red. ¿Quieres montarme? comenta Berta junto a estas sensuales imágenes... un mensaje de lo más sugerente que ha revolucionado a sus seguidores.

Ver esta publicación en Instagram 💗 Girlfriends 💗 Una publicación compartida de Edurne (@edurnity) el 24 Jul, 2020 a las 8:03 PDT Edurne, día de música. La cantante está disfrutando junto a otras triunfitas como Nya o Lola Índigo de un día de lo más musical.

Ver esta publicación en Instagram Como un pez más 💘 @palumbaboats Una publicación compartida de Laura Matamoros (@_lmflores) el 24 Jul, 2020 a las 5:13 PDT Laura Matamoros, como un pez más. Como pececillo en el agua, así está la influencer y no solo literalmente. Está uno de sus mejores momentos tanto por dentro como por fuera.

Ver esta publicación en Instagram El ojo siempre es atraído por la luz, pero las sombras tienen mucho más que contar. 😜 Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) el 22 Jul, 2020 a las 3:36 PDT El desnudo más sutil de Cristina Pedroche La presentadora y colaboradora ha sorprendido con su último desnudo en las redes sociales: a simple vista, parece una foto a unos setos de su jardín, pero si nos fijamos bien en la parte izquierda de la foto, podemos ver un reflejo en el cristal de su cuerpo en pelota picada. "El ojo siempre es atraído por la luz, pero las sombras tienen mucho más que contar", ha escrito, y no podemos estar más de acuerdo...

Ver esta publicación en Instagram Bugs ganging up on me but ... built a swing 🍃she’s not done but one day you’ll get the final I promise Una publicación compartida de Bella 🦋 (@bellahadid) el 21 Jul, 2020 a las 7:40 PDT Bella Hadid, taladro en mano Quien diga que las modelos no tienen ningún talento, es que no han visto a la cuñada de Justin Bieber con la caja de herramientas. Así de bien se le ha dado montar un columpio en la parte de atrás de su casa a Bella Hadid... aunque, eso sí, no lo ha terminado, pero ha prometido enseñarlo cuando eso pase. A ver lo que sale... ¡porque menudos dibujos más psicodélicos le ha puesto!

Ver esta publicación en Instagram Today in @chiaraferragnicollection bikini 😍 Una publicación compartida de Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) el 22 Jul, 2020 a las 4:18 PDT Las estrías de Chiara Ferragni Aunque siempre vemos a las influencers divinas y glamourosas en las redes sociales, esta vez Chiara ha decidido publicar una foto sin ningún retoque en su cuenta de Instagram, y ha dejado también las estrías en su tripa de su embarazo. ¡Viva la naturalidad!

Ver esta publicación en Instagram Hacia mucho calor 🔥 Una publicación compartida de SORAYA ARNELAS (@soraya82) el 22 Jul, 2020 a las 2:40 PDT Soraya estrena look capilar La cantante no puede estar quieta más de unos meses con el mismo corte de pelo o el color, y ahora nos ha sorprendido con un look híper masculino, pero que a ella ¡le queda divinamente! ¿Os atreveríais con un rapado así y un tupé? Parece que el culpable ha sido el calor de Extremadura (antes lucía un corte pixie), pero la verdad es que casi hay que agradecérselo, porque le sienta estupendo...

Ver esta publicación en Instagram Yupiii Una publicación compartida de ADARA MOLINERO (@adara_molinero) el 22 Jul, 2020 a las 9:46 PDT Adara y el verano de su vida La ex gran hermana ha decidido desconectar de este año tan movido para todos pero especialmente para ella, y se ha ido a Ibiza con su nuevo novio, Rodrigo Fuertes, con el que parece que está viviendo el verano de su vida. Así de feliz la hemos visto en un columpio de la isla Pitiusa en mitad del mar... ¡qué envidia nos está dando!

Ver esta publicación en Instagram #Preggers 💛 Una publicación compartida de Barbie (@nickiminaj) el 20 Jul, 2020 a las 7:21 PDT Nicki Minaj anuncia embarazo La rapera ha querido dar la buena nueva a través de su Instagram y sus fanas han enloquecido. Poco se sabe del hijo que espera junto a su marido Kenneth ‘Zoo’ Petty, con el que se casó en 2019. La cantante ha compartido tres imágenes con las que además de anunciar que está embarazada, ha querido dar las gracias por el cariño recibido, pero no ha dado ninguna pista sobre si es niño o niña.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Daniela Blume (@danielablume) el 18 Jul, 2020 a las 9:38 PDT Daniela Blume presume de culazo Con un minitanga dorado, Daniela ha posado así de sugerente en la playa y es que su trasero es monumental y ella lo sabe. No es la primera vez que la vemos posando en actitud sugerente en la que su culo está muy destacado.

Ver esta publicación en Instagram vosotros que sois más , ¿de playa o piscina? 💛 os leo Una publicación compartida de Natalia Rodriguez. (@nataliaoficial) el 20 Jul, 2020 a las 5:30 PDT Natalia luce tipazo La cantante tiene un cuerpo de escándalo y lo luce así de bien en bikini mientras nos pregunta si somos más de piscina o de playa. Sus amigas Gisela y Barei le han comentado lo cañona que está.Querida Natalia, nosotros ahora mismo somos de lo que sea con tal de no estar trabajando ;-)

Ver esta publicación en Instagram 🐚DÍA 5🐚 Naturaleza, vida... #mamamolona #naturaleza #vacaciones #👑 Una publicación compartida de Tamara Gorro (@tamara_gorro) el 23 Jul, 2020 a las 7:52 PDT Tamara Gorro, al desnudo La ex tronista ya se encuentra de vacaciones. Tras mudarse a Madrid con su marido y sus hijos, Gorro se ha dado un respiro de este año tan ajetreado y nos ha regalado este posado de lo más espectacular.

Ver esta publicación en Instagram 👅.. . . . #cadiz #labarrosa #🏊 Una publicación compartida de Oscar Higares (@oscarhigares) el 23 Jul, 2020 a las 10:59 PDT Oscar Higares, espectacular El torero nos está dando grandes fotos durante sus vacaciones. Y es que Higares está muy buenorro a sus 49 años. Si es que eres como el buen vino, de verdad.

