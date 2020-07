Cristina Pedroche se despelota de nuevo, pero de la manera más sutil y elegante

Ver esta publicación en Instagram El ojo siempre es atraído por la luz, pero las sombras tienen mucho más que contar. 😜 Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) el 22 Jul, 2020 a las 3:36 PDT El desnudo más sutil de Cristina Pedroche La presentadora y colaboradora ha sorprendido con su último desnudo en las redes sociales: a simple vista, parece una foto a unos setos de su jardín, pero si nos fijamos bien en la parte izquierda de la foto, podemos ver un reflejo en el cristal de su cuerpo en pelota picada. "El ojo siempre es atraído por la luz, pero las sombras tienen mucho más que contar", ha escrito, y no podemos estar más de acuerdo...

Ver esta publicación en Instagram Bugs ganging up on me but ... built a swing 🍃she’s not done but one day you’ll get the final I promise Una publicación compartida de Bella 🦋 (@bellahadid) el 21 Jul, 2020 a las 7:40 PDT Bella Hadid, taladro en mano Quien diga que las modelos no tienen ningún talento, es que no han visto a la cuñada de Justin Bieber con la caja de herramientas. Así de bien se le ha dado montar un columpio en la parte de atrás de su casa a Bella Hadid... aunque, eso sí, no lo ha terminado, pero ha prometido enseñarlo cuando eso pase. A ver lo que sale... ¡porque menudos dibujos más psicodélicos le ha puesto!

Ver esta publicación en Instagram Today in @chiaraferragnicollection bikini 😍 Una publicación compartida de Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) el 22 Jul, 2020 a las 4:18 PDT Las estrías de Chiara Ferragni Aunque siempre vemos a las influencers divinas y glamourosas en las redes sociales, esta vez Chiara ha decidido publicar una foto sin ningún retoque en su cuenta de Instagram, y ha dejado también las estrías en su tripa de su embarazo. ¡Viva la naturalidad!

Ver esta publicación en Instagram Hacia mucho calor 🔥 Una publicación compartida de SORAYA ARNELAS (@soraya82) el 22 Jul, 2020 a las 2:40 PDT Soraya estrena look capilar La cantante no puede estar quieta más de unos meses con el mismo corte de pelo o el color, y ahora nos ha sorprendido con un look híper masculino, pero que a ella ¡le queda divinamente! ¿Os atreveríais con un rapado así y un tupé? Parece que el culpable ha sido el calor de Extremadura (antes lucía un corte pixie), pero la verdad es que casi hay que agradecérselo, porque le sienta estupendo...

Ver esta publicación en Instagram Yupiii Una publicación compartida de ADARA MOLINERO (@adara_molinero) el 22 Jul, 2020 a las 9:46 PDT Adara y el verano de su vida La ex gran hermana ha decidido desconectar de este año tan movido para todos pero especialmente para ella, y se ha ido a Ibiza con su nuevo novio, Rodrigo Fuertes, con el que parece que está viviendo el verano de su vida. Así de feliz la hemos visto en un columpio de la isla Pitiusa en mitad del mar... ¡qué envidia nos está dando!

