Los famosos que están luciendo tipazo este verano

Ver esta publicación en Instagram ¿Cuanta felicidad cabe en un verano? Una publicación compartida de Ana (@anasoria.7) el 11 Jun, 2020 a las 6:43 PDT Ana Soria La nueva pareja de Enrique Ponce parece que ha llegado para quedarse. Rubia, alta, guapa y lista -empieza cuarto de Derecho–. De su cuerpazo serrano hay poco más que añadir al verla.Tiene 21 años…

Ver esta publicación en Instagram Los Houses Brothers! @christian.casass Una publicación compartida de Mario Casas (@mario_houses) el 17 May, 2020 a las 11:23 PDT Mario y Óscar Casas Lo cierto es que los hermanos nos alegran cada verano sólo con mirar ese six pack que se gastan. ¡Madre mía! Mario está soltero, tras romper con Blanca Suárez, pero Óscar está colado por la actriz Begoña Vargas. ¡Qué suertuda!

Ver esta publicación en Instagram CREO EN TI ✨ Una publicación compartida de Dr. Carla Barber - Antiaging (@dr.carlabarber) el 18 Jul, 2020 a las 8:14 PDT Carla Barber con Diego Matamoros Desde Ibiza, estas dos parejas han presumido tanto de amor como de cuerpazos. El hijo de Matamoros y la médico estético no se despegan en su primer verano juntos. Kiko, que ‘jugó’ tanto con la ex de Diego, Estela, en ‘GH VIP’, sigue ‘jugando’ con la hija de Mayte Galdeano...

Ver esta publicación en Instagram Siempre te tendré “como en brazos” #summervibes ❤️ Una publicación compartida de Kiko Jimenez (@kikookiko) el 13 Jul, 2020 a las 9:04 PDT Kiko Jiménez y Sofía Suescun Por su parte, Kiko, que ‘jugó’ tanto con la ex de Diego, Estela, en ‘GH VIP’, sigue ‘jugando’ con la hija de Mayte Galdeano...

Ver esta publicación en Instagram Caminar sobre las aguas. Mi pasión de verano 😎❤️ Una publicación compartida de Jesús Vázquez (@jvazquezoficial) el 5 Jul, 2020 a las 9:05 PDT Jesús Vázquez Está a punto de cumplir 55 años, y nadie lo diría. El nuevo presentador de ‘MYHYV’ está que cruje. Normal que aunque lleve 20 años con su marido, Roberto, el empresario siga coladito por él. Claro que Roberto está igual...

Ver esta publicación en Instagram Estos son los ojitos que le pongo al amor de mi vida 🤪...🧜🏽‍♀️❤️...#amote Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio) el 4 Jul, 2020 a las 3:35 PDT Georgina Rodríguez Saltó a la fama mundial en 2017, cuando apareció con Ronaldo en la entrega del premio ‘The Best’ de la Fifa. Desde entonces, Georgina se ha convertido en toda una influencer. Con 26 años y este cuerpazo, todo le queda bien. Lógico que lo luzca…

Ver esta publicación en Instagram A quien le apetece un chapuzón??... 💦💦💦 @calzedonia #Calzedonia Una publicación compartida de ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) el 5 Jul, 2020 a las 6:56 PDT Paula Echevarría Nuestra actriz e influencer no ha perdido nada de atractivo durante el confinamiento. Súper morena, con un bikini azul no hay quién se le resista. Ni Miguel Torres, que le estaría haciendo la foto…

Ver esta publicación en Instagram 🙅🏽‍♀️ Una publicación compartida de Laura Matamoros (@_lmflores) el 11 Jul, 2020 a las 3:51 PDT Laura Matamoros Se lo curra muchísimo con su entrenador personal, tal y como cuenta ella misma en IG. Por eso, Laura puede ponerse el bañador que le plazca porque le sientan como un guante.

Instagram Adriana Abenia y Patricia Montero ¿Quién dijo que con bebés no podías estar estupenda? Aquí está la muestra de que no es así. Tanto Adriana como Patricia están de diez.

Ver esta publicación en Instagram #Almería Una publicación compartida de Davidbisbal (@davidbisbal) el 9 Jul, 2020 a las 6:58 PDT David Bisbal Es un adicto al deporte, sobre todo al buceo, pero nuestro ‘Bisbi’ no nos tiene acostumbradas a verle sin camiseta y el asombro ha sido monumental. ¡Madre mía, cómo está…!

Ver esta publicación en Instagram Un amanecer en canarias pa’ toda la vida 🌞 Una publicación compartida de Irene Rosales Vázquez (@irenerova24) el 13 Jul, 2020 a las 10:04 PDT Irene Rosales La mujer de Kiko Rivera tenía intención de ser modelo cuando conoció al hijo de la Pantoja. Después se casó con él y han tenido dos hijas. Y la chica ha mantenido sus curvas. ¡Está estupenda!

Ver esta publicación en Instagram Y al que no le guste, que no mire!!! 😉. #anamariaaldon Una publicación compartida de Ana Maria Aldon (@anamariaaldon) el 29 Jun, 2020 a las 12:36 PDT Ana María Aldón Quién la ha visto y quién la ve. ‘Supervivientes’ para la mujer de Ortega Cano ha sido una revolución, interior y física. Tanto es así que se ha quitado 20 años de encima: tiene 42, pero antes parecía mayor.

Ver esta publicación en Instagram La verdad es que no se está nada mal 🤣🤣 Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) el 12 Jul, 2020 a las 11:42 PDT Cristina Pedroche La presentadora es una de nuestras ‘top body’ por excelencia. Hace deporte a saco y eso se nota: yoga, running, hipopresivos… No se le resiste nada.

Ver esta publicación en Instagram #love Una publicación compartida de ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ RΔҒΔ MORΔ (@rafamoratete) el 10 Jun, 2020 a las 8:14 PDT Rafa Mora El futuro estudiante de Periodismo nos tiene acostumbradas a ver su tableta, pero no nos deja de asombrar. ¡Está ‘Deluxe’! Lo sentimos: Rafa está colado por Macarena y se nos casa.

