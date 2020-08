Ver esta publicación en Instagram Tengo espejo en el armario Una publicación compartida de Luis Cepeda (@cepeda) el 3 Ago, 2020 a las 10:45 PDT La tableta de Cepeda El cantante ha querido provocar una ola de calor él solito por si no teníamos bastante temperatura estos días. Y es que no para de presumir de tableta. ¿La última vez? Estas fotos frente al espejo de su dormitorio... eso sí, Luis, ordena un poco ese armario que lo vemos algo revuelto.

Ver esta publicación en Instagram Días de verano !!! #relax #sol #familia #🐘🐘🐘🐘 #modooff Una publicación compartida de María Jesús Ruiz Garzón (@mariajesusruizg) el 4 Ago, 2020 a las 5:18 PDT María Jesús Ruiz, cuerpazo al sol La modelo y actriz está disfrutando de unos días de vacaciones en la playa. Desde la misma orilla ha compartido esta bonita imagen en la que se la ve tumbada mirando el mar tumbada en una toalla redonda. María Jesús tiene un cuerpazo y a la vista queda.

Ver esta publicación en Instagram We miss you ⚓️💦Christina O ❤️ Una publicación compartida de Heidi Klum (@heidiklum) el 3 Ago, 2020 a las 3:35 PDT Heidi Klum, de aniversario La modelo alemana ha celebrado su primer año de casada con Tom Kaulitz , el guitarrista de Tokio Hotel. La pareja se dio el 'sí, quiero' en el yate Christina O, propiedad de los Onassis, en la costa de Capri.Ahora ha compartido esta divertida imagen con su marido y ha escrito "Te echamos de menos Christina". Nosotros, desde luego, también querríamos estar a bordo de ese barquito .

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.