1 Ver esta publicación en Instagram 🖤 Una publicación compartida de AITANA (@aitanax) el 6 Ago, 2020 a las 4:09 PDT El lado más sexy de Aitana La cantante, que tiene más de dos millones de seguidores en la red social, ha posado así de exuberante en su última foto de Instagram. Estamos seguro que a Miguel Ángel Bernardeau se le ha caído la baba...

3 Ver esta publicación en Instagram Dua has heard what you haven’t.... 🌑 Una publicación compartida de Miley Cyrus (@mileycyrus) el 5 Ago, 2020 a las 10:26 PDT Dua Lipa y Miley Cyrus, ¿colaboración a la vista?

Con esta original foto, las cantantes hacen saltar las alarmas de una posible colaboración. ¿Tendremos nuevo single a la vista?



4 Ver esta publicación en Instagram Achingly Beautiful Boy... My heart is yours 🔪♥️🔪 Una publicación compartida de Megan Fox (@meganfox) el 5 Ago, 2020 a las 5:57 PDT Megan Fox posa con su novio Megan Fox y su novio, el rapero Machine Gun Kelly se mostraron con poca ropa en la cuenta de Instagram de la actriz. En un selfie que se sacaron frente al espejo, Fox aprovechó para declararle su amor al músico.

