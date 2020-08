Las redes semanales de los famosos

1 Ver esta publicación en Instagram Cómo mola Reikiavik ❤️🧡💛💚💙💜 Una publicación compartida de Sara Sálamo (@sarasalamo) el 15 Ago, 2020 a las 2:00 PDT Sara Sálamo enseña mundo a su pequeño. Demostrándole que el planeta es de todos los colores, la actriz ha posado así con su bebé en Reikiavik.

2 Ver esta publicación en Instagram My new version🦋 . Total look @pioncebae Una publicación compartida de ISA✨ (@isapantojam) el 14 Ago, 2020 a las 11:52 PDT Isa Pantoja muestra su nueva versión. Así lo ha confesado ella misma... Está guapísima, luciendo tipazo, melena con mechas nuevas y de lo más sexy.

5 Ver esta publicación en Instagram El cielo ......tú ❤️!!! Una publicación compartida de Hugo Martin Sierra (@hugomartin_sierra) el 12 Ago, 2020 a las 4:03 PDT Hugo Sierra le dedica su última foto a Ivana El ex gran hermano no puede estar más feliz con Ivana Icardi, y ese amor se lo ha demostrado con una tierna foto en Instagram desde el lugar en el que están pasando las vacaciones: Gran Canaria. Allí, con una sencilla dedicatoria, Hugo le ha declarado su amor a Ivana: "El cielo... tú", ha escrito junto a un gran corazón rojo. ¡Qué monis!

6 Ver esta publicación en Instagram Ponerle título a esta foto de @anabelpantoja00 y mia. Os 👀 #kikorivera Una publicación compartida de Kiko Rivera (@riverakiko) el 12 Ago, 2020 a las 3:07 PDT Kiko Rivera sorprende con una foto 'vintage' Puede que no reconozcáis ni a uno ni a otro, pero si os decimos que el de la izquierda es Kiko Rivera y la de la derecha es Anabel Pantoja, seguro que flipáis igual que nosotros. ¡Pero qué dos pipiolos!

7 Ver esta publicación en Instagram El río que nos lleva... #naturaleza #asturias #coko #micompañerodevida #estoesvida #escapadaconamigas #anavilla Una publicación compartida de Nerea Garmendia (@nerea_garmendia) el 12 Ago, 2020 a las 6:32 PDT Nerea Garmendia, desnuda en la naturaleza La actriz no tiene ningún reparo en quitarse la ropa, ya sea en público o en privado, y lo ha demostrado con su última foto en Instagram, mientras pasa unos días de vacaciones en Asturias, concretamente en el Desfiladero de los Arrudos, donde, sin vergüenza alguna, se ha bañado en un arroyo con su perrita. ¡Ole por ella!

9 Ver esta publicación en Instagram que quieres Noah? ... donde quieras allá vamos!!💪🏽 #asitodoeldia 😅#bambam Una publicación compartida de Elena Furiase 🌹🌴 (@elenafuriase) el 11 Ago, 2020 a las 6:28 PDT Elena Furiase, vacaciones con su bebé La actriz, e hija de la cantante Lolita, está pasando unos días en la playa para tratar de desconectar, y como no podía ser de otra manera, se ha llevado al pequeño Noah con ella. "Donde quieras, allá vamos", le ha escrito desde Instagram. ¡Qué foto más bonita, ¿verdad?!

10 Ver esta publicación en Instagram Al borde del agua.,.. @manuelmartosc fotografo Una publicación compartida de carmen_lomana (@carmen_lomana) el 12 Ago, 2020 a las 7:49 PDT Las vacaciones eternas de Carmen Lomana Ya no sabemos el tiempo que lleva de asueto la socialité, pero sin duda ya son más días que los que nos hemos ido el resto de los mortales. En Marbella tiene su 'centro de operaciones' veraniego, y desde allí es desde donde nos está dando envidia. y ojo a la compañía, seguro que inmejorable: Manuel Martos. ¿Estaría su mujer, Amelia Bono, también con ellos?

11 Ver esta publicación en Instagram Cero maquillaje y vestidos de mercadillo DE AQUÍ A SEPTIEMBRE TE LO DIGO MARI. Una publicación compartida de Ana Morgade (@ana_morgade_oficial) el 10 Ago, 2020 a las 8:37 PDT Ana Morgade comparte su imagen más natural La presentadora y humorista está de vacaciones. Sí, de descanso total, no sólo de trabajo también de maquillajes y estilismos. "Cero maquillaje y vestidos de mercadillo de aquí a septiembre te lo digo Mari", ha escrito en su Instagram. Y ni tan mal. Ana, además de guapísima al natural, lleva un vestido ideal para el verano. Y lo más importante: su pose de relax total.

13 Ver esta publicación en Instagram He hecho un amigo🥀🖤 Una publicación compartida de Alba (@albadiazmartin) el 10 Ago, 2020 a las 11:18 PDT Alba Díaz, encantada con su nuevo amigo La hija de VIcky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' se preparaba para una nueva sesión de fotos en las playas de Tarifa, cuando se coló en el encuadre un protagonista inesperado: un precioso cachorro de Husky Siberiano, al que la 'influencer' ya califica de nuevo "amigo".

14 Instagram María Jesús Ruiz, la mamá más feliz La ex concursante de 'La casa fuerte' sigue feliz y enamorada de Curro y ha compartido en su muro de Instagram la primera foto con su chico, tras su salida del reality. "Días de playa, amor y felicidad en familia . Hoy es el día y quiero compartirlo con todos vosotros. #mama #feliz no están todos pero aquí os dejo parte de mi corazón", ha escrito junto a la idílica imagen.

19 Ver esta publicación en Instagram DENVER!!! Una publicación compartida de Shaila Dúrcal (@shailadurcal) el 9 Ago, 2020 a las 1:07 PDT Shaila Dúrcal nos presenta a su mascota Con tres fotos, la cantante ha querido presentarnos a su querida mascota: Denver.

23 Ver esta publicación en Instagram 🍃vientos de cambio... Una publicación compartida de Sandra Cervera (@sandra_cerpe) el 12 Ago, 2020 a las 11:22 PDT El gran cambio de Sandra Cervera La actriz nos sorprendía enormemente con este espectacular cambio de imagen. Sandra ha dejado atrás su larga melena para dar paso a este de corte que le sienta como un guante.

