Ver esta publicación en Instagram ᗷᗩYᗯᗩTᑕᕼ 💋❤️ Una publicación compartida de Alejandra Prat (@alejandra_prat) el 14 Ago, 2020 a las 5:48 PDT Alejandra Prat, la vigilante de la playa más sexy. La presentadora ha compartido una imagen que denota el buen momento personal que está viviendo que se ve reflejado en el tipazo que luce la periodista.

Ver esta publicación en Instagram Which beach next? ⛱ #costavicentina #portugal Una publicación compartida de Sara Sampaio (@sarasampaio) el 14 Ago, 2020 a las 2:35 PDT Sara Sampaio promociona las playas de Portugal. La top model esta haciendo un viaje a lo largo de su país mostrando la belleza de sus playas como forma de apoyar el turismo nacional.

