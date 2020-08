Ver esta publicación en Instagram 💕 Una publicación compartida de A N A D E A R M A S (@ana_d_armas) el 16 Ago, 2020 a las 2:48 PDT Ana de Armas por fin presume de Ben Affleck La actriz de origen cubano lleva ya varios meses saliendo con Ben Affleck e incluso ya conviven juntos y han ampliado su familia perruna. A Ana de Armas la hemos visto de lo más feliz desde entonces paseando junto a su chico por las calles de Los Ángeles pero, hasta ahora, no había ni rastro de Ben en su muro de Instagram. Por fin, la joven se ha animado a subir una foto en blanco y negro con su novio acompañada de un emoticono de corazón con el que deja claro que está más que enamorada.

Ver esta publicación en Instagram Novios #toelrrato Una publicación compartida de Risto Mejide (@ristomejide) el 17 Ago, 2020 a las 4:57 PDT Risto Mejide y Laura Escanes, de 'novios' El presentador y la influencer están casados desde que se dieron el 'sí, quiero' hace ya tres años. Sin embargo, sigue sintiendo por la madre de su hija Roma el mismo amor que cuando eran novios y no deja de demostrarlo en sus redes. Hoy lo ha hecho con un selfie de los dos solos muy juntitos y sonrientes en Menorca, donde disfrutan de unos días de descanso tras pasar por el pirineo catalán.

Ver esta publicación en Instagram All aboard ⛵️ Una publicación compartida de Eva Longoria Baston (@evalongoria) el 16 Ago, 2020 a las 9:04 PDT Eva Longoria, tipazo en alto mar La actriz ha dejado a sus casi ocho millones de seguidores sin habla con su foto oteando el horizonte desde un yate. A sus 45 años, Eva Longoria aparece espectacular con un sencillo bañador blanco de la firma Myraswim con escote halter y cremallera que lleva cerrada del todo.

Ver esta publicación en Instagram Ojalá pudiera detener el tiempo ❤️ Una publicación compartida de Jesús Vázquez (@jvazquezoficial) el 16 Ago, 2020 a las 12:25 PDT El deseo de Jesús Vázquez A pocas semanas de regresar por todo lo alto a televisión con 'Idol Kids' y 'Mujeres y Hombres y Viceversa', Jesús Vázquez se centra ahora en disfrutar de sus días de vacaciones junto a su marido Roberto. Tan feliz está con él contemplando un bello atardecer frente al mar con una botella de vino que tiene claro lo que quiere: “Ojalá pudiera detener el tiempo”.

Ver esta publicación en Instagram Bueno la primera fiesta en 6 meses un poco de resaca, pero a tope de actitud, los collares me acosté con ellos 😈 Una publicación compartida de Bibiana Fernandez (@thedevilisawoman) el 17 Ago, 2020 a las 2:20 PDT Bibiana, estilosa hasta con resacaLa colaboradora de 'El Programa de Ana Rosa' ha podido por fin disfrutar de una divertida velada con algunos de sus mejores amigos durante una velada con piscina incluida. Al día siguiente, Bibiana publicaba una foto donde derrocha estilo. “Bueno la primera fiesta en 6 meses un poco de resaca, pero a tope de actitud, los collares me acosté con ellos 😈”, escribe Bibiana al día siguiente junto a una foto en la que aparece con bañador, camisa, un gran sombrero y los collares con los que estuvo de fiesta.

