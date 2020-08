La semana de los famosos en redes sociales

Ver esta publicación en Instagram ⛓ UNCHAINED ⛓ Una publicación compartida de Sergio Ramos (@sergioramos) el 22 Ago, 2020 a las 5:02 PDT Sergio Ramos está a tope. El futbolista no para ni en vacaciones y así lo ha demostrado con este vídeo en el que entrena con pesadas cadenas y hasta Vicky Martín Berrocal y Toñi Moreno se han quedado flipando.

Ver esta publicación en Instagram Te quiero amiga adorada @ainhoarteta ❤️ #granartista #granmujer #granamiga #eugeniamartinezdeirujo Una publicación compartida de Eugenia (@eugeniamartinezdeirujo) el 22 Ago, 2020 a las 2:07 PDT Eugenia Martínez de Irujo y Ainhoa Arteta, responsables. Su gesto ha sido de lo más aplaudido y es que han demostrado que se puede disfrutar con precaución: ¡Siempre con mascarillas!

Ver esta publicación en Instagram En 20 semanas nos vemos las caras 👶🏼💘 Una publicación compartida de MARIA POMBO (@mariapombo) el 21 Ago, 2020 a las 8:18 PDT María Pombo, ¿ya siente a Martín? La influencer se encuentra en pleno ecuador de su embarazo y ha confesado que siente mariposas en su estómago, pero todavía no nota del todo a su pequeño Martín.

Ver esta publicación en Instagram H O M E 🌛 Una publicación compartida de ALX 🖤 (@alerubioc) el 21 Ago, 2020 a las 9:59 PDT Alejandra Rubio presume de tipazo y lujos. Su cuerpazo no es lo único que ha llamado la atención de esta imagen, también lo han hecho los complementos de su habitación... Bolsos de Chanel, zapatos de Jimmy Choo... ¡Todo lujo!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paco Tous (@pacotous) el 21 Ago, 2020 a las 8:39 PDT Paco Tous, emocionado con su gran regreso. Vuelven 'Los hombres de Paco' y tanto los seguidores de la serie como los propios actores están emocionadísimos.

Ver esta publicación en Instagram No es dónde, sino con quién 🤎 . Contigo siempre es bien @juanbetancourtt 🦎 Una publicación compartida de Andrea Duro 🌵🌵 (@andreaduro) el 19 Ago, 2020 a las 2:30 PDT Andrea Duro y Juan Betancourt, vacaciones en Tenerife La actriz y el modelo siguen presumiendo de amor. Primero estuvieron en Benidorm y ahora se han trasladado a Tenerife, pero tal y como comenta Andrea en esta foto, lo importante: "No es dónde, sino con quién. Contigo siempre es bien Juan Betancourt".

Ver esta publicación en Instagram La mejor hermana del mundo eres tú @martavaquerizooficial las dos loquitas pirurelas Una publicación compartida de Mario (@mariovaquerizooficial) el 18 Ago, 2020 a las 11:27 PDT Mario Vaquerizo presume de hermana "La mejor hermana del mundo eres tú. Las dos loquitas pirurelas", ha escrito el cantante de Las Nancys Rubias junto a esta foto en la que aparece a punto de darse un beso con su hermana. La verdad es que además de llevarse súper bien, los hermanos Vaquerizo, cada día, se parecen más.

Ver esta publicación en Instagram Con mi samurái favorito en el Blue Lagoon. Una publicación compartida de Sara Sálamo (@sarasalamo) el 19 Ago, 2020 a las 4:46 PDT Sara Sálamo presume de samurái La actriz y el futbolista continúan sus vacaciones en Islandia. Si primero cumplió su sueño de conocer a los famosos 'frailecillos', ahora Sara ha presumido de samurái. "Con mi samurái favorito en el Blue Lagoon", comenta junto a la imagen en la que no se les ve nada estresados.

Ver esta publicación en Instagram No se nota mucho, no? Una publicación compartida de Arturo Valls (@arturovallsofficial) el 19 Ago, 2020 a las 4:05 PDT Arturo Valls se pasa con el 'bisturí' El presentador ha decidido renovar su imagen y se ha afinado los pómulos, aumentado los labios y cambiado el color de ojos y todo ello en apenas unos segundos. Sí, porque no ha tenido que pasar por quirófano. Es todo producto de las nuevas aplicaciones. Y, a juzgar por los resultado, ¡menos mal que es todo virtual!

Ver esta publicación en Instagram Y ahora que encontré mi media naranja, soy una naranja completa!! 🍊 ❤️ 🍊 Una publicación compartida de Vicky Martín Berrocal (@vickymartinberrocal) el 19 Ago, 2020 a las 8:00 PDT Vicky Martín Berrocal encuentra a su media naranja Sí, hace algunos meses que la diseñadora encontró de nuevo el amor junto a un empresario portugués pero su verdadera media naranja no es él... sino su hija, Alba Díaz. Madre e hija se han reencontrado en Comporta (Portugal) y han posado con estos looks a lo 'naranjito'.

Ver esta publicación en Instagram Madriz tq 🌹 Una publicación compartida de Úrsula Corberó 🐣 (@ursulolita) el 18 Ago, 2020 a las 9:23 PDT El desnudo casi integral de Úrsula Corberó La actriz es una de las más naturales tanto dentro de la pantalla como fuera de ella, y esas es precisamente una de sus grandes bazas para triunfar... pero esta vez se ha quitado toda la vergüenza de un plumazo con un desnudo casi completo en Instagram y encima asomada a la ventana en pleno centro de Madrid. ¡Para que la hubiera pillado alguien! Eso sí, si el desnudo ya nos parecía 'too much', el detalle es que realmente iba para su chico, Chino Darín, al que ha etiquetado en el sol que parece querer coger. ¡Qué bonito!

Ver esta publicación en Instagram Loving my new #ThisIsParis billboard art work 📸shot by @BrendanForbes.💄Glam @EtienneOrtega 💇🏼‍♀️Hair @EduardoPonceHair 👗Styling @SammyKStyle ⚡️ Una publicación compartida de Paris Hilton (@parishilton) el 18 Ago, 2020 a las 10:37 PDT Paris Hilton, a punto de abrirse en canal La socialité está a punto de cumplir los 40 (el próximo febrero), y nos hemos dado cuenta de que apenas la conocemos de verdad. Su 'personaje' es por todos de sobra reconocible, pero detrás de la Paris 'niña mimada', hay toda una mujer de negocios que también ha sufrido en la vida, siendo su punto más bajo su entrada en la cárcel hace unos años. Ahora está a punto de estrenar documental en YouTube. ¡Estamos deseando verlo!

Ver esta publicación en Instagram 💕 Una publicación compartida de A N A D E A R M A S (@ana_d_armas) el 16 Ago, 2020 a las 2:48 PDT Ana de Armas por fin presume de Ben Affleck La actriz de origen cubano lleva ya varios meses saliendo con Ben Affleck e incluso ya conviven juntos y han ampliado su familia perruna. A Ana de Armas la hemos visto de lo más feliz desde entonces paseando junto a su chico por las calles de Los Ángeles pero, hasta ahora, no había ni rastro de Ben en su muro de Instagram. Por fin, la joven se ha animado a subir una foto en blanco y negro con su novio acompañada de un emoticono de corazón con el que deja claro que está más que enamorada.

Ver esta publicación en Instagram Novios #toelrrato Una publicación compartida de Risto Mejide (@ristomejide) el 17 Ago, 2020 a las 4:57 PDT Risto Mejide y Laura Escanes, de 'novios' El presentador y la influencer están casados desde que se dieron el 'sí, quiero' hace ya tres años. Sin embargo, sigue sintiendo por la madre de su hija Roma el mismo amor que cuando eran novios y no deja de demostrarlo en sus redes. Hoy lo ha hecho con un selfie de los dos solos muy juntitos y sonrientes en Menorca, donde disfrutan de unos días de descanso tras pasar por el pirineo catalán.

Ver esta publicación en Instagram All aboard ⛵️ Una publicación compartida de Eva Longoria Baston (@evalongoria) el 16 Ago, 2020 a las 9:04 PDT Eva Longoria, tipazo en alto mar La actriz ha dejado a sus casi ocho millones de seguidores sin habla con su foto oteando el horizonte desde un yate. A sus 45 años, Eva Longoria aparece espectacular con un sencillo bañador blanco de la firma Myraswim con escote halter y cremallera que lleva cerrada del todo.

Ver esta publicación en Instagram Ojalá pudiera detener el tiempo ❤️ Una publicación compartida de Jesús Vázquez (@jvazquezoficial) el 16 Ago, 2020 a las 12:25 PDT El deseo de Jesús Vázquez A pocas semanas de regresar por todo lo alto a televisión con 'Idol Kids' y 'Mujeres y Hombres y Viceversa', Jesús Vázquez se centra ahora en disfrutar de sus días de vacaciones junto a su marido Roberto. Tan feliz está con él contemplando un bello atardecer frente al mar con una botella de vino que tiene claro lo que quiere: “Ojalá pudiera detener el tiempo”.

Ver esta publicación en Instagram Bueno la primera fiesta en 6 meses un poco de resaca, pero a tope de actitud, los collares me acosté con ellos 😈 Una publicación compartida de Bibiana Fernandez (@thedevilisawoman) el 17 Ago, 2020 a las 2:20 PDT Bibiana, estilosa hasta con resaca La colaboradora de 'El Programa de Ana Rosa' ha podido por fin disfrutar de una divertida velada con algunos de sus mejores amigos durante una velada con piscina incluida. Al día siguiente, Bibiana publicaba una foto donde derrocha estilo. “Bueno la primera fiesta en 6 meses un poco de resaca, pero a tope de actitud, los collares me acosté con ellos 😈”, escribe Bibiana al día siguiente junto a una foto en la que aparece con bañador, camisa, un gran sombrero y los collares con los que estuvo de fiesta.

Ver esta publicación en Instagram 🦁 Una publicación compartida de Marta Torné (@marta_torne) el 20 Ago, 2020 a las 1:22 PDT Marta Torné, al natural La actriz, que está pasando unos días maravilloso en Formentera, ha posado así de espectacular en bikini con la melena al natural. Además, en sus diferente imágenes en Instagram, la intérprete nos ha mostrado la gran colección de bañadores que posee en su armario.

Ver esta publicación en Instagram Mi peque es una chica de portada 🐶 #MamáPerruna #Summer Una publicación compartida de Ana Fernandez 🧚🏼‍♀️ (@anafdz1989) el 20 Ago, 2020 a las 4:40 PDT Ana Fernández, mamá perruna La conocida actriz de 'Las chicas del cable' nos ha presentado a su perrita a través de sus redes sociales. “Mi peque es una chica de portada”, escribió abrazando a su hija perruna.

Ver esta publicación en Instagram Esta mañana salí a entrenar y me metí en un pelotón muy especial con mi bicicleta!!! Qué foto más bonita sin filtro!!!! Una publicación compartida de Davidbisbal (@davidbisbal) el 20 Ago, 2020 a las 3:52 PDT David Bisbal y su 'pelotón más especial' El cantante está disfrutando de un descanso muy rural en El Ejido, Almería, su lugar de procedencia, donde se encontró un rebaño de ovejas paseando por la carretera mientras realizaba deporte. “Esta mañana salí a entrenar y me metí en un pelotón muy especial con mi bicicleta”, escribió.

Ver esta publicación en Instagram La mar, dentro de mi, lo siento... 💦💦💦 Una publicación compartida de Makoke (@makoke_) el 20 Ago, 2020 a las 9:53 PDT Makoke, espectacular en bikini Así de relajada hemos podido ver a la ex de Kiko Matamoros durante sus vacaciones en la isla pitiusa. Y es que, con todos los frentes que tiene abiertos, seguro que a la colaboradora de 'Viva la vida' le ha venido genial este breve descanso.

