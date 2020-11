Toptenrealestatedeals Con toda clase de lujos Matthew Perry llegó a cobrar un millón de dólares por capítulo cuando estaba en 'Friends'. El actor invirtió parte de su fortuna en este ático que dispone de todas las comodidades. El salón tiene una amplia zona de sofás y chimenea.

Toptenrealestatedeals ¡Menudas vistas! A la vivienda no le falta detalle, pero sin duda, lo más preciado son sus grandes ventanales, que dan amplitud y luz natural.

Toptenrealestatedeals ¿A alguien le apetece un billar? Otra de las zonas destacadas del salón es la gran mesa de billar, junto a chimenea, perfecto para jugar con los colegas.

Toptenrealestatedeals Y para reponer fuerzas... Una amplia cocina, con una isleta central, que está unida al salón. Sencilla y minimalista, en tonos blancos, pero a l que no le falta detalle.

Toptenrealestatedeals El dormitorio principal ¿Cómo tiene que ser echarse a dormir con semejantes vistas? La habitación de Perry es impresionante: cama XXL, una moderna hamaca de cristal y un pequeño salón situado detrás del cabecero. Resulta curioso que no tenga ningún libro en la casa...

Toptenrealestatedeals Un cómodo columpio en la habitación La decoración del ático corrió a cargo del diseñador de interiores Scott Joyce, que apostó por una mezcla de modernidad, lujo y tradición. ¡Ay, quién tuviera dinero para comprarse semejante maravilla!

Toptenrealestatedeals Noche de palomitas Todos los ricachones acaban teniendo en casa su propia sala de cine. ¿Para qué hacer cola con el resto de los mortales?

Toptenrealestatedeals Que no te gusta la peli... pues a roncar El actor de 'Friends' tiene una de lo más cuqui, con unos sofás mulliditos que invitan a quedarse roque.

