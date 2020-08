Ver esta publicación en Instagram No es dónde, sino con quién 🤎 . Contigo siempre es bien @juanbetancourtt 🦎 Una publicación compartida de Andrea Duro 🌵🌵 (@andreaduro) el 19 Ago, 2020 a las 2:30 PDT Andrea Duro y Juan Betancourt, vacaciones en Tenerife La actriz y el modelo siguen presumiendo de amor. Primero estuvieron en Benidorm y ahora se han trasladado a Tenerife, pero tal y como comenta Andrea en esta foto, lo importante: "No es dónde, sino con quién. Contigo siempre es bien Juan Betancourt".

Ver esta publicación en Instagram La mejor hermana del mundo eres tú @martavaquerizooficial las dos loquitas pirurelas Una publicación compartida de Mario (@mariovaquerizooficial) el 18 Ago, 2020 a las 11:27 PDT Mario Vaquerizo presume de hermana "La mejor hermana del mundo eres tú. Las dos loquitas pirurelas", ha escrito el cantante de Las Nancys Rubias junto a esta foto en la que aparece a punto de darse un beso con su hermana. La verdad es que además de llevarse súper bien, los hermanos Vaquerizo, cada día, se parecen más.

Ver esta publicación en Instagram Con mi samurái favorito en el Blue Lagoon. Una publicación compartida de Sara Sálamo (@sarasalamo) el 19 Ago, 2020 a las 4:46 PDT Sara Sálamo presume de samurai La actriz y el futbolista continúan sus vacaciones en Islandia. Si primero cumplió su sueño de conocer a los famosos 'frailecillos', ahora Sara ha presumido de samurai. "Con mi samurai favorito en el Blue Lagoon", comenta junto a la imagen en la que no se les ve nada estresados.

Ver esta publicación en Instagram No se nota mucho, no? Una publicación compartida de Arturo Valls (@arturovallsofficial) el 19 Ago, 2020 a las 4:05 PDT Arturo Valls se pasa con el 'bisturí' El presentador ha decidido renovar su imagen y se ha afinado los pómulos, aumentado los labios y cambiado el color de ojos y todo ello en apenas unos segundos. Sí, porque no ha tenido que pasar por quirófano. Es todo producto de las nuevas aplicaciones. Y, a juzgar por los resultado, ¡menos mal que es todo virtual!

Ver esta publicación en Instagram Y ahora que encontré mi media naranja, soy una naranja completa!! 🍊 ❤️ 🍊 Una publicación compartida de Vicky Martín Berrocal (@vickymartinberrocal) el 19 Ago, 2020 a las 8:00 PDT Vicky Martín Berrocal encuentra a su media naranja Sí, hace algunos meses que la diseñadora encontró de nuevo el amor junto a un empresario portugués pero su verdadera media naranja no es él... sino su hija, Alba Díaz. Madre e hija se han reencontrado en Comporta (Portugal) y han posado con estos looks a lo 'naranjito'.

