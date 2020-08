1 Ver esta publicación en Instagram 🦁 Una publicación compartida de Marta Torné (@marta_torne) el 20 Ago, 2020 a las 1:22 PDT Marta Torné, al natural La actriz, que está pasando unos días maravilloso en Formentera, ha posado así de espectacular en bikini con la melena al natural. Además, en sus diferente imágenes en Instagram, la intérprete nos ha mostrado la gran colección de bañadores que posee en su armario.

2 Ver esta publicación en Instagram Mi peque es una chica de portada 🐶 #MamáPerruna #Summer Una publicación compartida de Ana Fernandez 🧚🏼‍♀️ (@anafdz1989) el 20 Ago, 2020 a las 4:40 PDT Ana Fernández, mamá perruna La conocida actriz de 'Las chicas del cable' nos ha presentado a su perrita a través de sus redes sociales. “Mi peque es una chica de portada”, escribió abrazando a su hija perruna.



3 Ver esta publicación en Instagram Esta mañana salí a entrenar y me metí en un pelotón muy especial con mi bicicleta!!! Qué foto más bonita sin filtro!!!! Una publicación compartida de Davidbisbal (@davidbisbal) el 20 Ago, 2020 a las 3:52 PDT David Bisbal y su 'pelotón más especial' El cantante está disfrutando de un descanso muy rural en El Ejido, Almería, su lugar de procedencia, donde se encontró un rebaño de ovejas paseando por la carretera mientras realizaba deporte. “Esta mañana salí a entrenar y me metí en un pelotón muy especial con mi bicicleta”, escribió.

4 Ver esta publicación en Instagram La mar, dentro de mi, lo siento... 💦💦💦 Una publicación compartida de Makoke (@makoke_) el 20 Ago, 2020 a las 9:53 PDT Makoke, espectacular en bikini Así de relajada hemos podido ver a la ex de Kiko Matamoros durante sus vacaciones en la isla pitiusa. Y es que, con todos los frentes que tiene abiertos, seguro que a la colaboradora de 'Viva la vida' le ha venido genial este breve descanso.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.