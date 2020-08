Instagram Enrique Ponce y Ana Soria A favor: Tienen tantos planes de futuro que parece difícil que lo suyo se convierta en un romance de verano. Enrique está a tope de ‘power’ con un amor que no para de gritar a los cuatro vientos. Al loro con la última foto que han colgado ¡Si las miradas hablasen! La parejaza del verano tiene previsto mudarse a Madrid y ya se habla de boda para 2021. En contra: Los dos insisten en que la diferencia de edad no importa, pero Ana tiene 22 añitos y está expuesta a un revuelo mediático bastante difícil de gestionar. Ahora parece cegada por el traje de luces, pero quizás acaba cansada de vivir algo tan formal siendo tan joven. Y no olvidemos que tiene unos estudios que sacar adelante...

Instagram Diego Matamoros y Carla Barber A favor: Llevan sólo un par de meses juntos, pero desprenden tanta intensidad que da hasta ‘grimica’. Los dos han pasado por un divorcio y parece que se entienden. “Me curaste el corazón”, le escribió Carla. En contra: Los Matamoros no son demasiado estables en el amor. Diego, por ejemplo, confesó que le fue infiel a Estela Grande. Empezó con Carla cuatro meses después de dejarlo con su mujer. ¿No es demasiado pronto?

Agencias Alfonso Merlos y Alexia Rivas A favor: La verdad es que nadie daba un duro por esta historia y ahí siguen. Si han superado el ‘Merlos place’, Alfonso y Alexia pueden con todo. La periodista y el abogado se escaparon a Ibiza y demostraron tener mucha complicidad (y adicción al postureo). En contra: Los dos son bastante ligones y quizás en su romance haya pesado más el capear unidos el revuelo que montaron durante el confinamiento. Ojo, Alexia confesó en Instagram que volverá al trabajo en septiembre como reportera. Es decir, nuevos compañeros…

Agencias Mario Casas y Deborah François A favor: Mario siempre ha tenido parejas muy mediáticas y no lo ha pasado bien. La actriz belga le permite llevar ahora un noviazgo más discreto que puede tener largo recorrido. Deborah parece una chica muy interesante. En contra: Tendrán que vivir un noviazgo a distancia y eso, sumado a sus complicadas agendas, puede dificultar que lo suyo funcione. Además, Mario tiene una debilidad: suele enamorarse de sus ‘compis’ de trabajo… ¡Y no para de rodar!



Mediaset Efrén Reyero y Marta López A favor: Empezó en ‘Mujeres y hombres y viceversa’, pero Efrén no es el típico picaflor adicto al gimnasio. El empresario tiene 37 años y está con ganas de sentar la cabeza. Marta y él son amigos desde hace tiempo, y eso puntúa. En contra: Marta es una mujer súper enamoradiza. De hecho, hace tan sólo unas semanas dejó abierta la puerta a una reconciliación con su ex marido, Jorge Cabeza. La colaboradora está que no se aclara y eso les puede pasar factura en breve.

Instagram Cecilia Gómez y Marco Vricella A favor: Los dos llevan solteros bastante tiempo y ya tienen una edad para saber perfectamente lo que buscan en una pareja. “Contigo todo es perfecto”, escribió el ex de Sonia Ferrer hace un par de semanas. Apuntan maneras. En contra: icen que el cirujano plástico está tan centrado en su carrera –parte la desarrolla fuera de España– que dedica poco tiempo a la vida social. La bailaora, sin embargo, se debe relacionar más.



Agencias Sonia Ferrer y Pablo Nieto A favor: Lo suyo va en serio. Si no, Pablo no habría invitado a Sonia al homenaje que se celebró en Ibiza por la memoria de su padre. Los dos parecen estar muy a gusto juntos y ya presumen de

amor en redes. En contra: El hijo de Ángel Nieto es alérgico a los focos y quizás se harte de tener una pareja tan mediática. Además, Pablo dirige un equipo de motos y pisa Madrid en contadas ocasiones durante

la temporada.

Instagram Ágatha Ruiz de la Prada y Luis Gasset A favor: El empresario es todo un ‘gentleman’ y la diseñadora está feliz. “Estoy muy enamorada, aunque no sé lo que durará”, confesó Ágatha. Él parece un tío muy formal...

En contra: La verdad es que apostamos por esta relación, pero no nos fiamos de que Luis Miguel Rodríguez vuelva a la vida de la diseñadora. ¡El Chatarrero es incombustible!

Agencias Marisa Jara y Miguel Almansa A favor: Esta pareja es nuestra debilidad, nos produce mucha ternura. Llevan tan sólo siete meses juntos, pero Marisa y Miguel ya están poniendo todos los medios para convertirse en papás.

¡A por ello, chicos! En contra: Marisa y Miguel han empezado tan fuerte que siempre hay riesgo de que se desinflen. Por el momento están entregados, pero quizás su historia se resienta si no llega el

ansiado bebé.

Instagram Ivana Icardi y Hugo Sierra A favor: Del uruguayo se ha dicho que es un hombre pelín soseras, pero con Ivana parece que ha encontrado ese punto de energía que necesitaba. Además, la argentina está encantada con Martín, el pequeño de Hugo. En contra: En la isla también empezaron muy fuerte, pero terminaron tirándose los trastos a la cabeza. Igual no son compatibles… Los dos son muy cabezotas y la argentina tiene un pronto matador. Y a ver si se adapta a Mallorca...

Instagram Adara Molinero y Rodri Fuertes A favor: La pareja tiene mucho en común. Les encanta el postureo, el gimnasio, disfrutar de la noche madrileña y de las aguas de Ibiza. Ademas, tanto Adara como Rodri han pasado por la experiencia de ‘Gran hermano’ y eso siempre une. En contra: Uff, está muy complicado que lo suyo prospere… Llevan menos de dos meses juntos y ya han atravesado una crisis. Rodri es un chico muy de estar con los colegas, y Adara no dispone de tanto tiempo porque tiene a Martín.

Instagram Gloria Camila Ortega y David A favor: Antes de ser pareja, eran muy buenos amigos. La hija de Rocío Jurado parece feliz al lado de este chico de barrio con pocas ganas de figurar en la tele. Después de su ruptura con Kiko Jiménez, Gloria necesitaba tranquilidad fuera de los focos. En contra: La familia de Ortega Cano siempre está metida en algún conflicto, algo que puede llegar a cansar a David, un chico totalmente ajeno al mundillo. Gloria quizás también se aburra de él, en el fondo a ella le va mucho el ‘salseo’.

