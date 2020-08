Ver esta publicación en Instagram #tbt and last but not least, Mi Amor Antonio♥️ This shot was taken in 2012 , Marbella. Besitos💋💋💋 @antoniobanderasoficial Una publicación compartida de MELANIE (@melaniegriffith) el 16 Jul, 2020 a las 5:14 PDT Aún recuerda a Antonio Banderas Pasó 19 años al lado del actor, pero en 2014 su relación llegó al final. Encandiló a los españoles llamando a su 'Anchonio' con su adorable acento inglés, pero que su amor se acabara no significa que ya no se quieran. Melanie, de hecho, tiene muy buena relación con sus tres ex parejas (Steven Bauer, Don Johnson y el último, nuestro Banderas), y así le recordó en Instagram en pleno confinamiento, llamándole 'Mi Amor'... aunque no sabemos cómo le habrá sentado esto a la actual pareja de él, Nicole Kimpel.

Gtres Borró su tatuaje Famoso en todo el mundo fue su tatuaje en honor a Antonio, pero nada más separarse, decidió empezar a eliminarlo. Podría haberlo tapado, o habérselo dejado porque, al final, forma parte de su vida, pero dadas las circunstancias (se dice que su relación acabó por las supuestas infidelidades de él, los celos de ella y algunas adicciones), en aquel momento Melanie decidió sacar a Banderas de su vida y de su piel.

Ver esta publicación en Instagram Aspen. ♥️♥️♥️♥️♥️ 2020 Una publicación compartida de MELANIE (@melaniegriffith) el 20 Ago, 2020 a las 4:30 PDT De lo más zen Aunque Melanie siempre destacó por su chispa con la prensa y en las alfombras rojas, ahora, a sus 63 años recién cumplidos (el pasado 9 de agosto), está en un plan relax total. Tanto, que sus fotos suelen ser de su nuevo estilo de vida de lo más zen: luciendo pijamas, chándal y viajes a Aspen, en plena naturaleza. Quién la ha visto y quién la ve...

Ver esta publicación en Instagram Stella and Mama 1998💋 Una publicación compartida de MELANIE (@melaniegriffith) el 25 Jul, 2020 a las 4:59 PDT La fan 'number 1' de sus hijos Si hay una madre entregada a apoyar a sus hijos, esa es Melanie Griffith. La actriz no duda nunca en apoyar todo lo que hacen (desde un recorte en prensa a una première), y no duda en mantener el contacto con ellos publicando fotos de cuando eran pequeños. Vamos, lo mismo que hacía tu madre con los álbumes de fotos cuando había visita en casa... pero a lo bestia y delante de sus 500.000 seguidores de Instagram. Menos mal que sus hijos famosos están acostumbrados a esto... En la imagen, con su hija pequeña, Stella del Carmen.

Gtres No para de cambiar Cuando hemos comentado que ahora Melanie es una persona nueva, nos referíamos a por dentro (por su nuevo estilo zen) y también a por fuera, porque físicamente tampoco es ni la sombra de lo que era, y su cara ha cambiado en numerosas ocasiones: pasó por quirófano en 2018 y volvió a hacerlo hace unos meses, a pesar de que siempre dijo que se arrepentía de haberse operado la primera vez. Pues mucha tirria no le habrá cogido a eso de las agujas y el bisturí...

Ver esta publicación en Instagram Challenge accepted💋 @lisarinna @loreerodkin @irenamedavoy Women supporting Women. Una publicación compartida de MELANIE (@melaniegriffith) el 26 Jul, 2020 a las 6:22 PDT Icono sexual... pero sin estilo Da igual los años que Melanie tenga, que siempre será un icono sexual para muchos hombres y mujeres. Eso sí, a pesar de ser una 'sex bomb', nunca se ha caracterizado por ser un icono de estilo, aunque lo cierto es que, con los años, cada vez pasa más de las modas. Atención a las pintas con las que la pillamos hace sólo unos días... ¡Ha llegado a protagonizar nuestra sección 'El horror de la semana'! Ay, Melanie... ¡con lo divina que eres y el poco esfuerzo que le pones a veces...!

Gtres Nos preocupó en 2019 Que Melanie ha tenido ya algunos achaques de salud no es ningún secreto (como un carcinoma que le quitaron en 2018), pero realmente nos preocupó a finales del 2019 cuando la vimos pasear con su coche luciendo estas marcas en las manos. A día de hoy seguimos sin saber a qué se debieron (ella no ha explicado nada), pero parece, por sus recientes fotos, que acabó con ellas... ¿Sería un problema de circulación? ¿O quizá un pequeño moratón de haberle cogido una vía tras alguna intervención?

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io