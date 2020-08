Adiós al coronavirus: Antonio Banderas supera la infección

Ver esta publicación en Instagram Cae la tarde ☀️ Una publicación compartida de Bibiana Fernandez (@thedevilisawoman) el 25 Ago, 2020 a las 10:19 PDT Bibiana Fernández se pone sexy La actriz y colaboradora de televisión está encantada con su cuerpazo, y no duda en enseñarlo en las redes sociales cada vez que puede. Pero claro, Instagram tiene una política muy firme contra lo desnudos, y en especial contra los pechos femeninos, así que ha preferido hacer un posado de lo más elegante cortando la foto por la zona del pecho mientras se lo tapaba con las manos. ¡Qué bonito... y qué tipazo a sus 66 años!

