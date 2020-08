1 Ver esta publicación en Instagram 🌧❄️. #vmas Una publicación compartida de Lady Gaga (@ladygaga) el 25 Ago, 2020 a las 7:11 PDT Lady Gaga, en la bañera La cantante ha vuelto a sacar su faceta más polémica con este posado de lo más irreverente en un bañera con hielos. Pero, si hay algo que nos ha sorprendido aun más, es que la intérprete no se ha quitado la mascarilla ni para darse un chapuzón. Nunca dejarás de sorprendernos...

2 Ver esta publicación en Instagram Fuiste,eres y serás mi más bonita casualidad. Te amo @irenerova24 #kikorivera Una publicación compartida de Kiko Rivera (@riverakiko) el 24 Ago, 2020 a las 9:30 PDT Kiko Rivera declara su amor a Irene El cantante ha sacado su lado más romántico con esta bonita declaración de amor a su mujer. “Fuiste,eres y serás mi más bonita casualidad”, aseguró junto a la foto.

