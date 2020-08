3 Ver esta publicación en Instagram ForEver grateful for this true blessing💙 Una publicación compartida de Lea Michele (@leamichele) el 26 Ago, 2020 a las 11:24 PDT Lea Michele con su pequeño La actriz ha compartido su primera foto con su pequeño, Evan Leo. Reich y Lea han cumplido el sueño de su vida al ser padres por primera vez tras dar el 'sí, quiero' en marzo de 2019.



4 Ver esta publicación en Instagram Depurando ando 🤟🙏🏼🤟 Una publicación compartida de Ricky (@ricky_martin) el 26 Ago, 2020 a las 9:00 PDT Ricky Martín, espectacular El cantante ha compartido una foto haciendo deporte y nos ha demostrado que está igual de impresionante que siempre.

5 Ver esta publicación en Instagram El amor es un sacramento que debería recibirse de rodillas. 💙 Una publicación compartida de Diego M. Flores (@diegomatflo) el 27 Ago, 2020 a las 4:23 PDT Diego Matamoros, muy enamorado La relación de Diego y Carla va viento en popa. Tantos es así que la pareja no para de dedicarse su amor en las redes sociales.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io