Ver esta publicación en Instagram Happy what would be Notting Hill Carnival my beloved London 🇬🇧🇯🇲 Una publicación compartida de Adele (@adele) el 30 Ago, 2020 a las 3:17 PDT Adele presume de cuerpazo La cantante sorprendía a sus seguidores en Instagram con una foto muy llamativa vestida con un bikini y un pantalón, así como un tocado de plumas y original peinado. “Feliz lo que sería el Carnaval de Notting Hill en mi amado Londres 🇬🇧🇯🇲”, escribe Adele junto a su imagen en la que muestra su nuevo tipazo después de haber perdido 70 kilos.

Ver esta publicación en Instagram Poco a poco encontrando la calma Una publicación compartida de ADARA MOLINERO (@adara_molinero) el 30 Ago, 2020 a las 12:29 PDT Adara rememora sus vacaciones con Rodri La ex gran hermana ya ha vuelto de su escapada a Grecia con Rodri pero se niega a dejar de recordar unos días tan especiales en el país mediterráneo y por eso ha compartido una foto de su paso por Creta donde aparece en bikini. “Poco a poco encontrando la calma”, asegura Adara. Y es que parece que las vacaciones con su chico le han sentado de maravilla a pesar del disgusto que le causaron sus haters.

