La semana de los famosos en redes

Ver esta publicación en Instagram Happy what would be Notting Hill Carnival my beloved London 🇬🇧🇯🇲 Una publicación compartida de Adele (@adele) el 30 Ago, 2020 a las 3:17 PDT Adele presume de cuerpazo La cantante sorprendía a sus seguidores en Instagram con una foto muy llamativa vestida con un bikini y un pantalón, así como un tocado de plumas y original peinado. “Feliz lo que sería el Carnaval de Notting Hill en mi amado Londres 🇬🇧🇯🇲”, escribe Adele junto a su imagen en la que muestra su nuevo tipazo después de haber perdido 70 kilos.

Ver esta publicación en Instagram Poco a poco encontrando la calma Una publicación compartida de ADARA MOLINERO (@adara_molinero) el 30 Ago, 2020 a las 12:29 PDT Adara rememora sus vacaciones con Rodri La ex gran hermana ya ha vuelto de su escapada a Grecia con Rodri pero se niega a dejar de recordar unos días tan especiales en el país mediterráneo y por eso ha compartido una foto de su paso por Creta donde aparece en bikini. “Poco a poco encontrando la calma”, asegura Adara. Y es que parece que las vacaciones con su chico le han sentado de maravilla a pesar del disgusto que le causaron sus haters.

Ver esta publicación en Instagram Love u guys ♥️ Una publicación compartida de ROMEO (@romeobeckham) el 1 Sep, 2020 a las 9:55 PDT Romeo Beckham se hace mayor El hijo del futbolista acaba de cumplir 18 años y lo ha celebrado rodeado de todos sus hermanos, Brooklyn, Harper y Cruz, con una tarta de lo más colorida.

Ver esta publicación en Instagram what a day Una publicación compartida de Hailey Baldwin Bieber (@haileybieber) el 31 Ago, 2020 a las 4:46 PDT Hailey y Justin Bieber, a toda velocidad La parejita ha disfrutado de un día de ensueño lleno de adrenalina gracias a unos quads. Eso sí, acabaron llenos de polvo...

Ver esta publicación en Instagram Gonna’ miss this 🐥 @wibiza Una publicación compartida de ANNA PADILLA (@annafpadilla) el 1 Sep, 2020 a las 12:11 PDT Anna Ferrer finaliza su verano más duro Tras su verano más complicado por la muerte del marido de su madre, la joven puso tierra de por medio para disfrutar de unos días en Ibiza.

Ver esta publicación en Instagram La felicidad hay que compartirla. Gracias por todo @martalopezalamo ❤️ Una publicación compartida de Kiko Matamoros - OFICIAL (@kiko_matamoros) el 2 Sep, 2020 a las 3:40 PDT El cariñoso mensaje de Kiko Matamoro a su novia Tras muchos meses de polémicas, la pareja puso tierra de por medio para disfrutar de unas vacaciones paradisíacas en México. El colaborador, que no ha pasado por buenos momentos de salud la últimas semanas, ha querido agradecer a su novia todo el apoyo con unas bonitas palabras en Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kendall (@kendalljenner) el 2 Sep, 2020 a las 9:31 PDT Kendall Jenner, una deportista con mucho estilo Si es que, hasta con el 'look' montañero, la hermana de Kim Kardashian está espectacular...

Ver esta publicación en Instagram Buenos días, creí que la había subido, pero no le di, estas cabezas 🙄🙏🏻 Una publicación compartida de Bibiana Fernandez (@thedevilisawoman) el 2 Sep, 2020 a las 3:05 PDT Bibiana Fernández, espectacular Así de sexy posó Bibiana Fernández en uno de sus últimos posts de Instagram para todos sus 'followers'.Y es que la colaboradora de televisión está espectacular a sus 66 años.

Ver esta publicación en Instagram Mermaids don’t lose sleep over the opinions of shrimp. ✨✨🧜🏻‍♀️✨✨ Una publicación compartida de Paris Hilton (@parishilton) el 3 Sep, 2020 a las 1:31 PDT Paris Hilon, de sirena La 'celebrity' ha subido este vídeo tan original a sus redes, en el que se ha convertido en una sirena. Vamos, una fantasía todo.

Ver esta publicación en Instagram Patria querida... 💚 Una publicación compartida de Lara Álvarez (@laruka) el 3 Sep, 2020 a las 12:48 PDT Lara Álvarez recuerda su tierra La presentadora de 'Supervivientes' ha pasado el verano en Asturias, su lugar favorita en el mundo. A pocos días de terminar la época estival, Lara ha querido recordar los bonitos paisajes de su tierra.

Ver esta publicación en Instagram i 💛 lakes Una publicación compartida de Kendall (@kendalljenner) el 3 Sep, 2020 a las 12:46 PDT Kendall Jenner, espectacular La hermana de Kim Kardashian ha disfrutado como una niña de un día de ensueño en un precioso lago. La 'influencer' ha tomado el sol y la hemos podido ver montada en una moto de agua.

