2 Ver esta publicación en Instagram On board🛥😉 Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano) el 10 Ago, 2020 a las 9:29 PDT Cristiano Ronaldo. El futbolista presume de tener un cuerpazo y es que tiene una tableta perfectamente definida.

4 Ver esta publicación en Instagram 📸 @k.ra_photo Una publicación compartida de Miguel Angel Silvestre (@miguelangelsilvestre) el 29 Jun, 2020 a las 10:36 PDT Miguel Ángel Silvestre. El actor ha compartido unas imágenes de sus vacaciones en la playa de Benicasim. Una ocasión que nos ha servido para poder disfrutar de su espectacular cuerpazo.

5 Ver esta publicación en Instagram Te fumo Una publicación compartida de Jon Kortajarena (@kortajarenajon) el 30 Ago, 2020 a las 11:09 PDT Jon Kortajarena. Con estas fotografías podemos entender qué es lo que hace que La vecina rubia esté loquita por sus huesos y es que el modelo tiene un cuerpo espectacular.

6 Ver esta publicación en Instagram Deja que la mente se calme y el corazón se abra. 🖤🤍 Una publicación compartida de Jesús Castro (@jesuscastroactor) el 29 Jun, 2020 a las 10:24 PDT Jesús Castro. El actor ha compartido unas provocativas imágenes en sus redes sociales donde se le puede ver en ropa interior mientras presume de su escultural cuerpo. Además, consigue cautivar a la cámara con sus mirada seductora.

8 Ver esta publicación en Instagram 🐍 Una publicación compartida de Ó S C A R C A S A S (@oscar_casas_) el 9 Jul, 2020 a las 11:17 PDT Óscar Casas. El hermano de Mario Casas se ha convertido en un ídolo de masas después de protagonizar un sensual baile que consiguió hacerse viral en pocos minutos. Ahora, ademas de saber moverse podemos ver que también cuenta con un gran cuerpazo.

10 Ver esta publicación en Instagram Les gusta #PapiJuancho ? Una publicación compartida de MALUMA (@maluma) el 21 Ago, 2020 a las 3:28 PDT Maluma. El cantante ha disfrutado de unas grandes vacaciones en Miami. Además, ha aprovechado para sacarse unas fotografías presumiendo de tableta.

11 Ver esta publicación en Instagram Mucho Verde 🌳 Una publicación compartida de Andrés Velencoso (@andresvelencoso) el 15 Ago, 2020 a las 3:10 PDT Andrés Velencoso. El modelo ha demostrado estar tan en forma como siempre compartiendo una imagen suya sin camiseta mientras entrenaba en un parque. ¡Menudo cuerpazo!

13 Ver esta publicación en Instagram Happy Easter! Stay safe. Stay in bed. Una publicación compartida de Liam Hemsworth (@liamhemsworth) el 11 Abr, 2020 a las 9:00 PDT Liam Hemsworth. El actor publicó una imagen en la que se le puede ver tomando algo en su cama sin camiseta y muy solito... ¡Cualquiera querría acompañarle con ese cuerpazo!

