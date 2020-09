2 Ver esta publicación en Instagram Love u guys ♥️ Una publicación compartida de ROMEO (@romeobeckham) el 1 Sep, 2020 a las 9:55 PDT Romeo Beckham se hace mayor El hijo del futbolista acaba de cumplir 18 años y lo ha celebrado rodeado de todos sus hermanos, Brooklyn, Harper y Cruz, con una tarta de lo más colorida.

4 Ver esta publicación en Instagram what a day Una publicación compartida de Hailey Baldwin Bieber (@haileybieber) el 31 Ago, 2020 a las 4:46 PDT Hailey y Justin Bieber, a toda velocidad La parejita ha disfrutado de un día de ensueño lleno de adrenalina gracias a unos quads. Eso sí, acabaron llenos de polvo...

5 Ver esta publicación en Instagram Gonna’ miss this 🐥 @wibiza Una publicación compartida de ANNA PADILLA (@annafpadilla) el 1 Sep, 2020 a las 12:11 PDT Anna Ferrer finaliza su verano más duro Tras su verano más complicado por la muerte del marido de su madre, la joven puso tierra de por medio para disfrutar de unos días en Ibiza.

