Ya sabemos que a nuestros famosos les encanta lucir cuerpazo en sus respectivas redes. Uno de los últimos en hacerlo ha sido Álex Bueno, ex participante de 'La isla de las tentaciones', que nos ha mostrado lo espectacular que está por delante y por detrás. Pero, esto no ha sido lo único. Y es que, junto a las impresionantes fotos, el ex tronista ha lanzado un contundente mensaje que no tiene desperdicio... pero no es lo único que han publicado los famosos hoy. Ficha los mejores posts de este 2 de septiembre en QMD!

2 Ver esta publicación en Instagram La felicidad hay que compartirla. Gracias por todo @martalopezalamo ❤️ Una publicación compartida de Kiko Matamoros - OFICIAL (@kiko_matamoros) el 2 Sep, 2020 a las 3:40 PDT El cariñoso mensaje de Kiko Matamoro a su novia Tras muchos meses de polémicas, la pareja puso tierra de por medio para disfrutar de unas vacaciones paradisíacas en México. El colaborador, que no ha pasado por buenos momentos de salud la últimas semanas, ha querido agradecer a su novia todo el apoyo con unas bonitas palabras en Instagram.

3 Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kendall (@kendalljenner) el 2 Sep, 2020 a las 9:31 PDT Kendall Jenner, una deportista con mucho estilo Si es que, hasta con el 'look' montañero, la hermana de Kim Kardashian está espectacular...

4 Ver esta publicación en Instagram Buenos días, creí que la había subido, pero no le di, estas cabezas 🙄🙏🏻 Una publicación compartida de Bibiana Fernandez (@thedevilisawoman) el 2 Sep, 2020 a las 3:05 PDT Bibiana Fernández, espectacular Así de sexy posó Bibiana Fernández en uno de sus últimos posts de Instagram para todos sus 'followers'.Y es que la colaboradora de televisión está espectacular a sus 66 años.

